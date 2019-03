Miley Cyrus giver koncert på Tinderbox

Den kontroversielle amerikanske popstjerne Miley Cyrus skal spille koncert på Tinderbox til sommer. Det oplyser festivalen, der har sat navn på de sidste 25 navne, som skal spille i Tusindårsskoven i juni.

26-årige Miley Cyrus har som solokunstner solgt 16 millioner plader og ligget nummer et på hitlister verden over med sange som “We Can’t Stop” og “Wrecking Ball” fra 2013.

- Vi er vanvittigt begejstrede over, at det er lykkedes at få så stort et navn med i sidste runde offentliggørelser. Der har været stor efterspørgsel på et stort popnavn, og med Miley Cyrus må man sige, at vi har leveret et af de største i verden lige nu, siger talsmand for Tinderbox John Fogde.

En milliard visninger

Musikvideoen til hittet “Wrecking Ball”, hvor den amerikanske popstjerne blandt andet optræder nøgen, er blevet set en milliard gange på videotjenesten YouTube.

Miley Cyrus slutter sig dermed til internationale navne som Neil Young, Swedish House Mafia, Lana Del Rey og Duran Duran, som tidligere er blevet annonceret som hovednavne i Tusindårsskoven.

Miley Cyrus gav senest koncert i København i 2014.

Derfor stiger billetpriserne

Ifølge Tinderbox er der til årets festival brugt et rekordstort beløb på selve musikken: 58 millioner kroner.

Samtidig er prisen på en festivalbillet steget fra 1.595 kroner i 2018 til 1.895 kroner i 2019.

- Programmet i år er vanvittigt stærkt, og det har krævet et markant større musikbudget end tidligere. I år bruger vi ikke mindre end 58 millioner kroner på musik, så prisreguleringen på billetten er geninvesteret i programmet, siger John Fogde.

Ud over Miley Cyrus er den italienske dj Giorgio Moroder, dancehallrapper Stefflon Don og den svenske dj Eric Prydz også onsdag blevet annonceret til årets Tinderbox, der finder sted fra 27. til 29. juni i Odense.

Miley Cyrus vandt prisen for årets musikvideo med "Wrecking Ball" ved MTV Video Music Awards i 2014. Foto: Ritzau Scanpix