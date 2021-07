Kampvogn står klar i Odense - men den kan hverken køre eller starte

Brugt mod østtyskere og russere

Da Claus Raakilde Jakobsen kørte rundt i den under koldkrigstiden, blev den brugt til øvelser i Danmark og Vesttyskland, blandt andet i den tyske by Braunschweig.

- Vi skulle lige markere over for østtyskerne og russerne, at vi var på den anden side, fortæller Claus Raakilde Jakobsen.

- Under 1.000 meter kunne vi ramme alt på første eller andet skud, forklarer han.