Naturfredningsforening chokeret over ulovlige udledninger fra gartnerier: - Det er en meget alvorlig situation

Derfor opfordrede naturfredningsforeningen allerede i 2017 til, at kommunen strammede grebet om gartneriernes udledning.

- Man vælger sommetider ligesom at lukke øjnene for tingene. Det er vigtigere med arbejdspladser. Og miljøet - det er lidt overdrevet. Men det er sgu for dårligt, lød det fra daværende formand Kurt Due Johansen og det budskab er der åbenbart behov for at gentage, mener Kjeld Sandby Hansen:

- Det virker grotesk, at man tilsyneladende har så svært ved at få lovliggjort produktionen på gartnerierne. Det tyder unægtelig på, at hensynet til erhvervet spiller en alt for stor rolle. Det er en meget alvorlig situation, hvor miljøet desværre bliver den store taber, siger han.