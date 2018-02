Miljøordfører om møllesagen: - Jeg er temmelig chokeret

Miljøministeren må gå ind i sagen om møllerne på Tåsinge. Det mener miljøordførere fra både Dansk Folkeparti og Enhedslisten, mens Venstres ordfører kalder sagen "ganske forfærdelig".

Sagen om Svendborg Kommunes tilladelser til to ulovligt opstillede vindmøller giver nu også anledning til panderynker på Christiansborg.

Læs også Mølle-nabo politianmelder Svendborg Kommune

Læs også Vindmølle-sagaen: Eksperter underkender Svendborg Kommune

Reaktionerne kommer dagen efter, at to professorer i miljøret overfor TV 2/Fyn har slået fast, at det er i strid med lovgivningen, at Svendborg Kommune har givet møllerne lov til at køre frit.

Enhedslistens miljøordfører, Maria Gjerding, kalder forløbet omkring de to møller stærkt bekymrende, og derfor vil hun nu tage sagen op med miljøministeren.

- Jeg er temmelig chokeret. Det er en kommune, der ikke har overholdt de regler, der er, i forhold til at lave vurderinger af et nyt projekt for at sikre, at vi tager de nødvendige hensyn til vores natur.

- Der er hensyn, der skal tages til de havørne, der yngler i området, og der er et hensyn til nogle meget truede flagermus. Det skal man tage hensyn til, og man skal lave de nødvendige vurderinger, siger Maria Gjerding.

- Jeg synes, det er stærkt bekymrende, at vi her har en kommune, der bare kører videre, uden at overholde de regler, der gælder.

Hvad skal man gøre ved det?

Jeg er temmelig chokeret. Maria Gjerding, Miljøordfører, Enhedslisten.

- De her vindmøller er nødt til at blive stoppet, indtil man har sørget for at få plangrundlaget i orden.

Men hvor skal de her borgere og organisationer henvende sig, hvis kommunen ikke vil stoppe dem?

- Jamen, det er en ganske absurd situation. Jeg vil tage sagen op med miljøministeren. Jeg synes, det er uacceptabelt, at der er en kommune, der ikke tager hensyn til natur og truede arter, men bare kører videre og laver deres egne regler, siger Maria Gjerding.

DF har bedt ministeren forholde sig til sagen

Dansk Folkeparti vil ligesom Enhedslisten have ministeren på banen. Det fortæller partiets miljøordfører, Pia Adelsteen, som nu har bedt ministeren udarbejde et notat på sagen.

00:21 Dansk Folkeparti har bedt ministeren om en redegørelse. Luk video

- Hvis klagenævnene giver borgerne medhold, så skal det selvfølgelig overholdes.

Men det er jo ikke sket i den her sag?

- Nej, og så er det, at de (klagerne, red.) har politianmeldt det, og at jeg har bedt ministeren om et notat. Derfor forventer jeg også, at hvis ministeren ellers er enig i den her vurdering, der er, og kommunen gør noget galt, så regner jeg også med, at ministeren reagerer, siger Pia Adelsteen.

Venstre: Det er en ulykkelig sag

Erling Bonnesen, miljøordfører for Venstre, kalder sagen "ganske forfærdelig" og opfordrer samtidig til, at man får lukket den hurtigst muligt:

- Vi har en række demokratiske systemer og instanser, og dem har vi en klar forventning om, at alle spiller efter.

Mener du, at kommunen har spillet efter det i den her sag?

- Den her sag er ikke køn at se på, og derfor er min opfordring også; se at få afklaret den her sag. Nu er der også gået juristeri og politianmeldelse i det, og det er ikke kønt at se på.

00:24 Venstre miljøordfører, Erling Bonnesen, kalder sagen "ganske forfærdelig". Luk video

Politikere er foreløbig tavse

Vi har igen i dag, tirsdag, forsøgt at få Svendborgs borgmester, Bo Hansen (S) i tale, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Det samme gælder formanden for kommunens Teknik- og Erhvervsudvalg, Flemming Madsen (S). Heller ikke han har svaret på vores forespørgsel.

Endelig har næstformanden i Teknik- og Erhvervsudvalget, Per Nykjær Jensen (V), tirsdag afslået at lade sig interviewe om sagen.