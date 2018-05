Miljøstyrelsen bombarderes med ansøgninger: 1.500 slås om 70 job

Samarbejde med SDU og Odense Kommune har skabt et varieret og stærkt ansøgerfelt til de ledige stillinger i Miljøstyrelsen. Flere jobopslag på vej.

Hele 1.534 ansøgere har søgt de 70 stillinger, som Miljøstyrelsen har slået op inden for naturfag, jura, økonomi og IT.

Det oplyser Miljøstyrelsen på dens hjemmeside. Her glæder miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sig over den store interesse for de nye statslige job i Odense:

- Statens arbejdspladser tilhører hele Danmark, og jeg har aldrig været i tvivl om, at vi nok skal få opbygget en stærk Miljøstyrelse i Odense. Indflytningen af flere hundrede højt specialiserede arbejdspladser betyder, at Fyn måske kan få lov til at beholde nogle af alle de dygtige kandidater, som de uddanner på Syddansk Universitet, siger Esben Lunde Larsen.

Fakta I Miljø- og Fødevareministeriet er der i alt 4.300 medarbejdere.



Med Miljøstyrelsens flytning fra København til Odense vil andelen af ministeriets arbejdspladser udenfor København stige fra 58 procent til 68 procent.



Kilde: Miljøministeriet

De mange jobopslag er et resultat af, at Miljøstyrelsen først i 2019 skifter adresse fra Haraldsgade i København til Tolderlundsvej i Odense, hvilket har fået nogle ansatte til at søge nyt job.

Rekruttering med støtte

De 70 stillinger blev slået op sidst i marts og blev blandt andet fulgt op af en karrieredag i Videnbyen i Cortex Park i Odense. Her kunne studerende og andre interesserede få information om arbejdet i styrelsen.

Rekrutteringen sker med støtte fra flere samarbejdspartnere, blandt andre SDU og Odense Kommune. Det har indtil nu været positivt, og direktør i Miljøstyrelsen Lars Hindkjær siger, at man står med et varieret og stærkt ansøgerfelt.

Flere jobopslag på vej

Ansættelsesprocessen er i fuld gang og ventes at fortsætte et godt stykke ind i maj. Senere på året forventes endnu en stribe jobopslag, skriver Miljøstyrelsen.

