Miljøstyrelsen flytter ind: Hvor har Odense plads?

Der er endnu ikke nogen, der vil fortælle, hvor Miljøstyrelsens medarbejdere skal placeres, når de rykker fra København til Odense. Lokalejendomsmægler tror det bliver University College Lillebælts gamle lokaler.

Hvor har Odense plads til Miljøstyrelsen?

Kontorlokalerne i Englandsgade ved havnen, det kommende højhus TBT-Tower, postbygningen i Dannebrogsgade, lokalerne ved Rosengårdscentret eller den tidligere TDC-bygning på Telehøjen i Odense.

Eller måske bliver det et helt sjette sted.

I onsdags meldte regeringen dens planer om flytning af statslige arbejdspladser ud, og Fyn blev den heldige vinder af i alt 711 statslige arbejdspladser i forbindelse med regeringens anden store udflytningsplan.

Og 440 af dem er ansatte ved Miljøstyrelsen, der skal flytte til den fynske storby Odense.

Ingen vil endnu fortælle, hvor styrelsens mange medarbejdere skal placeres, når de rykker til Odense.

Men allerede før, at det kom frem at styrelsen skulle flytte til Odense, gjorde kommunens Økonomiudvalg reklame for Odense og anviste mulige placeringer.

Styrelsen kan være her

Små 70.000 kvadratmeter, store kantineforhold, masser af parkering og velvedligeholdt stand.

Det lyder som en salgsannonce hos den lokale ejendomsmægler - og det er det næsten også.

Morten Nielsen, der er ejendomsmægler hos EDC Erhverv i Odense, mener, at han har stedet, hvor Miljøstyrelsen skal ligge, til salg.

- Inden for de røde streger har vi hele matriklen, og det er små 70.000 kvadratmeter, fortæller han og peger på et kort over det gamle University College Lillebælt på Blangstedgårdsvej i det sydøstlige Odense.

En lokal ejendomsmægler mener at have fundet stedet, hvor styrelsen skal ligge. Foto: Ole Holbech

Bygningerne har stået tomme i lidt mere end et år og koster 70 millioner kroner.

Regeringen har betinget, at flytningen skal ske til allerede eksisterende bygninger, så det kan gå så hurtigt som muligt. Morten Nielsen mener, at det bygningerne på Blangstedgårdsvej er så godt som parate til indflytningen af styrelsen.

- Når vi tager kvadratmeterne, og hvad man plejer at regne med af standardkvadratmeter til en kontorarbejdsplads, som er på 20 kvadratmeter, jamen så er der masser af plads her.

Ifølge planen flytter Miljøstyrelsen senest første kvartal næste år fra Østerbro i København til en altså endnu ukendt adresse i den fynske storby.

Fyn får flest

I alt 4.024 statslige arbejdspladser er fordelt blandt 49 byer uden for København, og Odense er den by, der får flest.

Ud over Miljøstyrelsens 440 arbejdspladser, der kommer til Odense, så kommer også 64 statslige arbejdspladser til Svendborg, heraf er 18 som en del af Skattestyrelsen. De resterende statslige arbejdspladser i Svendborg er fordelt med 18 i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og 28 i Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

TV2/ Fyn har forsøgt at få en kommentar fra alle fem medlemmer af Økonomiudvalget i jagten på på det sted, hvor Miljøstyrelsen skal ligge. Men enten har de ikke ønsket eller ikke kunnet stille op til interview.

