100 nye ansatte på Fyn: Milliarder og medarbejdere ruller ind til fynsk robotkomet

Universal Robots er et af den fynske robotbranches helt store flagskibe.

Virksomheden, der stadig bor på Fyn, selvom den siden er blevet købt af amerikanske Teradyne, har nu offentliggjort sit regnskab for 2018.

Regnskabet viser, at virksomheden bare i Odense har ansat 100 nye medarbejdere. Dertil skal lægges 74 nye medarbejdere ude i verden.

Regnskabet viser desuden en omsætning, der er snublende tæt på at runde halvanden milliard, mens overskuddet før skat beløber sig til 287 millioner kroner. Til forskel havde virksomheden et overskud på 224 millioner kroner i 2017.

- Vi har potentialet til at vokse til en milliardomsætning i dollar. Vi er markedsleder for kollaborative robotter i verden, og vi har den bedste teknologi, og der er masser af virksomheder, der vil have gavn af vores robotter. Vi er stadig kun ved at bygge markedet op.

Sådan sagde Jürgen von Hollen, president hos Universal Robots, ifølge netmediet Metal Supply i forbindelse med Teradynes regnskabspræsentation i januar.

Lavere vækst end ventet

Allerede i januar fik offentligheden nemlig en idé om udviklingen i Universal Robots.

I januar kom Teradyne, som altså ejer Universal Robots, med sit regnskab. Her fremgik det, at Universal er vokset med Universal Robost er vokset med 38 procent.

Og at det ikke var nok til helt at tilfredsstille ejerne.

- Inden for Industrial Automation var Universal Robots’ helårsvækst på 38 procent, omend stærk, lavere end forventet hovedsageligt på grund af faldende efterspørgsel i Kina og bilindustrien, skrev Teradyne dengang i sit regnskab.

Ikke desto mindre betyder en "beskeden" vækst på 38 procent altså ifølge Universal Robots nye regnskab alligevel en omsætning på lige knap 1,5 milliarder kroner.

Ifølge Universal Robots regnskab forventer virksomheden fortsat vækst i 2019 med en stigning i salget på op imod 40 procent.