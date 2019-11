Millionbeløb afsat til psykisk sårbare unge

Det kan være svært at tage aktiv del i samfundet, hvis man som ung har en tilværelse, hvor man står uden for arbejdsmarkedet uden en uddannelse og samtidig skal håndtere både psykiske og sociale problemer.

Ikke desto mindre er det tilfældet for godt og vel 1.800 unge i Odense Kommune. Derfor blev Socialforvaltningen tildelt 15.000.000 kroner ved budgetaftalen for 2020, så psykisk sårbare unge kan få øget hjælp til at finde fodfæste i livet.

De unge skal vi altså hjælpe bedre, end vi gør i dag. For hvis vi ikke gør noget ekstra nu, så har vi dem også om 10, 15 og 20 år Brian Dybro (SF), Beskæftigelses- og Socialrådmand, Odense Kommune

- Det handler om at give nogle unge en ekstra hjælpende hånd, så de kommer i gang med den uddannelse, der er fundamentet for at få et godt liv, siger Beskæftigelses- og Socialrådmand Brian Dybro (SF).

Pengene skal bruges til at ansætte flere medarbejdere til at holde samtaler og være mentorer for unge mellem 18 og 30 år på uddannelseshjælp. Men selv med en økonomisk indsprøjtning på 15.000.000 kroner vil man ikke kunne hjælpe alle.

- Vi fokuserer indsatsen på en gruppe, og så får vi forhåbentlig hjulpet dem godt på vej i en uddannelse, og så kan vi tage fat på den næste gruppe af unge, siger Brian Dybro.

Helheden skal tænkes ind

Udover at lede de unge i retning af uddannelse eller arbejde skal indsatsen styrke de unges trivsel. Ifølge Brian Dybro er det derfor væsentligt både at inddrage sundhed og fritidsliv i forløbet.

- Sådan at vi får løftet nogle af de unge mennesker - også ud i foreningslivet - for det er sundt. Man kommer ud og får rørt sig, og man bliver en del af et fællesskab, og det er også et fællesskab, der er der, når man kommer ud af forløbet i kommunen, siger han.

Men først og fremmest er det vigtigst, at de unge ikke bare sidder derhjemme og slås med problemerne alene.

- De unge skal vi altså hjælpe bedre, end vi gør i dag. For hvis vi ikke gør noget ekstra nu, så har vi dem også om 10, 15 og 20 år, siger Brian Dybro.