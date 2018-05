Millionbesparelser: Politikere fjerner borgernes medindflydelse

Der er risiko for, at besparelser rammer skævt og forkert, når politikerne i Kerteminde laver sparekataloger uden at inddrage borgerne, siger repræsentanter for borgere i Kerteminde.

Kerteminde Kommune skal spare omkring 60 millioner kroner, og netop nu er et eksternt firma ved at finde spareforslag til politikerne.

Men til trods for anbefalinger fra eksterne konsulenter har borgmester Kasper Olesen fra Socialdemokratiet og Terje Petersen fra Dansk Folkeparti valgt at udelade borgernes mulighed for at påvirke sparekataloget. De to politikere er udpeget til at sidde i styregruppen, der har det kommunale ansvar for spareprocessen.

Læs også Dagplejer til politikere: Jeres sparepolitik slider på vores børn

- Det er meget uklogt, og direkte uheldigt. Det skævvrider jo på en eller anden måde demokratiet, siger Laila Finsen, formand for Kerteminde Kommunes seniorråd.

Det er for sent, at vi først bliver hørt, når man har lavet sit katalog. Camilla Louise Lydiksen, Nymarkskolen i Kerteminde

TV 2/Fyn har fået aktindsigt i både udkastet til sparekataloget og den endelige plan. Forskellen er, at det færdige sparekatalog har udeladt muligheden for at Seniorrådet, Handicaprådet, lokale foreninger og forældrebestyrelser fra kommunens skoler bliver hørt om den omfattende spareplan. Inddragelsen ville have kostet 50.000 kroner.

Nymarkskolens bestyrelsesformand er ikke overrasket over den manglende medindflydelse.

- Vi har jo ikke været inddraget på noget tidspunkt i denne her proces, så det kommer ikke bag på mig, siger Camilla Louise Lydiksen.

Interviews ville øge lokalinddragelsen

Det er KL's Konsulentvirksomhed, der står for at finde de mange millioner i besparelser i Kerteminde Kommune. Konsulenterne foreslog, at der skulle gennemføres fem fokusgruppeinterviews med borgerrepræsentanter såsom medlemmer af skolernes forældrebetyrelser, Ældrerådet, Handicaprådet og nogle af kommunens foreninger.

Dette ville ifølge KL's Konsulentvirksomhed øge analysens legitimitet yderligere samt forøge niveauet af lokalinddragelse. Men det var altså dette, som borgmesteren og Dansk Folkepartis byrådsmedlem blev enige om at droppe.

Læs også Nu skal det være: Kerteminde vil på Facebook

- Selvfølgelig skal vi med, for vi sidder jo som repræsentanter for borgerne, og vi kan jo byde ind med den viden, vi har, siger Laila Finsen.

- Det er jo herude, vi ved, hvad der skal til for at drive den bedst mulige skole. Så det er klart, at det er vigtigt at få det perspektiv ind så tidligt som muligt i det her arbejde med at finde spareforslag, siger Camilla Louise Lydiksen.

Borgmester: Det var ikke dét, vi havde forestillet os

Kasper Olesen traf altså beslutningen om at droppe KLK's interviews med borgerrepræsentanterne.

- Det var ikke lige den form for borgerinddragelse, vi havde forestillet os, og derfor valgte vi at droppe det.

Hvorfor spurgte I så ikke, om KL's Konsulentvirksomhed kunne komme med et andet bud på tidlig borgerinddragelse?

- Det gjorde vi også på et møde med dem, men det kunne de ikke. Til gengæld var de gode på nogle af de andre parametre, og derfor blev det sådan.

Kasper Olesen fortæller, at beslutningen også blev vendt i kommunens økonomiudvalg.

- Og så hører vi jo også borgerne til borgermøder og via høringen, når sparekataloget er færdigt, siger borgmesteren.

Den forklaring får dog ikke mange rosende ord med på vejen.

- Hvis vi bare er med i høringsfasen, så er beslutningerne jo taget, og så kan man jo komme med nogle små penselsstrøg. Men vi får jo ikke reel indflydelse på udarbejdelsen af foreslagene, siger Laila Finsen fra Seniorrådet.

Og formanden for Nymarkskolen er helt på linje med Laila Finsen.

- Det er for sent, at vi først bliver hørt, når man har lavet sit katalog. For det kunne jo være, at vi så noget andet end kommunens ansatte, siger Camilla Louise Lydiksen fra Nymarkskolen.