Milliondonation til OUH skal hjælpe patienter med kronisk tarmsygdom

En donation på en million kroner fra Trygfonden giver nu Odense Universitetshospital, OUH, muligheden for at videreudvikle appen “Mit Forløb”, som bruges på alle hospitaler i Region Syddanmark.

Millionen skal bruges på at udvikle en ny funktion i appen til patienter med kronisk tarmsygdom, som vil kunne tilrettelægges målrettet den enkelte patient.

Læs også Unge med ondt i livet skal hjælpes tidligere

- Med den nye funktion får både patienter og personale meget bedre mulighed for at få overblik over den enkelte patients behandlingsforløb og følge udviklingen af symptomer.

- For at få den optimale løsning og sikre, at både patienter og sundhedspersonale vil finde brug af appen formålstjenlig og relevant, vil begge parter også blive inddraget i udviklingen, siger projektleder Marie-Louise Krogh fra Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi på OUH.

Styrket kommunikation

Målsætningen med den nye app er at forbedre behandlingsforløbet og patientoplevelsen. Det skal blandt andet sikres ved at styrke kommunikationen mellem patient og behandler.

Læs også Nyt 5G-net skal transportere blod på OUH

I dag lever op mod 10.000 borgere i Region Syddanmark med kronisk tarmbetændelse. Cirka 2.000 patienter er tilknyttet OUH’s Afdeling for Medicinske Tarmsygdomme, der dagligt behandler omkring 35 patienter. Den nye app-funktion vil således være målrettet en relativt stor patientgruppe med en sygdom, der kræver konstant behandling og opmærksomhed.

Symptomerne på kronisk tarmsygdom er kraftige mavesmerter, diarre og vægttab, og den bryder oftest ud i 20-30-års alderen.