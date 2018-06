Millioner i overskud efter rockfest

Rock under Broen i Middelfart lørdag var en succes. Sådan lyder vurderingen fra formanden. Men kø ved toiletterne trækker ned i vurderingen.

Søndag stod den på oprydning i regnvejr efter lørdagens endagsfestival Rock Under Broen i Middelfart. Der var meget, der skulle fjernes, for festpladsen var fyldt helt op lørdag, da Rock Under Broen blev afviklet.

I alt 17.500 betalende gæster festede i bragende godt vejr til lyden af Rasmus Seebach efterfulgt af Thomas Helmig, mens Dizzy Mizz Lizzy lukker festivalen ved midnatstid.

Og det var en glad formand, som TV 2/Fyn mødte på festpladsen søndag.

- Vi fik udsolgt få dage før Rock Under Broen. Vi har aldrig solgt så meget øl, og vi har aldrig haft så stor en omsætning. Omkostningerne kender jeg ikke nøjagtig endnu, men vi kommer til at tjene penge i år, siger Bent Frandsen, der er formand for Rock Under Broen.

Bent Frandsen har allerede lovet Middelfart Gymnastik & Boldklub, MG&BK, at der er et overskud på to millioner kroner, der skal bruges til en ny kunststofbane.

Kø ved toiletterne

Rock Under Broen har modtaget nogle klager over, at der var for få toiletter, men bortset fra det er alt forløbet efter planen.

- Toiletterne er det eneste, som vi har fået klager over. Det er svært, når vi har en festival med meget korte pauser i musikken. Så kan der opstå kø ved toiletterne, siger Bent Frandsen.

Han har allerede drøftet problemet med det firma, der leverer toiletterne, og de klar med en løsning til næste års Rock Under broen.