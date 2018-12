Millioner på vej til letbanens etape to

Selv om etape et af Odense Letbane langt fra er færdigbygget, så er der allerede nu konkrete planer for at lave letbanens etape to.

Nu vil et flertal i Folketinget uden om regeringen sætte 15 millioner kroner af til en forundersøgelse af etape to.

Flertallet uden om regeringen består af Enhedslisten, Radikale, SF, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Transportordførerne fra både Socialdemokratiet og SF er glade for udsigten til, at der nu formentligt er penge på vej til forundersøgelsen af etape to.

- Vi synes fra Socialdemokratiets side, at letbanen i Odense er et kolossalt spændende og rigtigt projekt, og vi glæder os rigtig meget, til det bliver realiseret. Og for at være bedst muligt forberedt, vil vi gerne have undersøgt etape to, så hvis der bliver økonomi til det på et tidspunkt, så kan man gå i gang med det, siger Rasmus Prehn.

- Det her er et projekt, der skal føres igennem. Det her er en bane, der vil binde Odense sammen på en let måde for de passagerer, der skal med hver dag, men også på en miljømæssigt bæredygtig måde. Der er al mulig grund til at støtte op om en udvidelse af letbaneprojektet i Odense, siger Karsten Hønge, der er transportordfører for SF.

Hønge: Nyt flertal skal løfte kollektiv transport

Den nuværende transportminister, Ole Birk Olesen (LA), har tidligere slået fast, at der ikke skal bygges flere letbaner i Danmark.

Men det betyder ikke noget for Karsten Hønge, der mener, at pengene til forundersøgelsen af etape to er første skridt på vejen mod en realisering af projektet.

- Hvis vi skulle lade os lede af, hvad Ole Birk Olesen mener, at den kollektive transport skal have i Danmark, så kom vi ikke ud af stedet. Jeg forventer også, at vi i løbet af nogle ganske få måneder har en ny transportminister med et helt anderledes progressivt og moderne syn på transport i Danmark. Ole Birk Olesen er snart historie, og så skal et nyt flertal sørge for, at vi får løftet den kollektive transport. Også i Odense, siger Karsten Hønge.

I Odense er borgmester Peter Rahbæk Juel (S) glad for opbakningen fra Christiansborg.

- Jeg synes, at det er positivt, at staten og Transportministeriet engagerer sig i letbanens etape to. Også at de gør det så tydeligt, at de ser det i sammenhæng med den udviklingsplan, som vi har for Vollsmose. De investorer, jeg har talt med, har alle været meget tydelige omkring, at det at der er en letbane, det betyder meget for deres villighed til at investere i området, siger borgmester Peter Rahbæk Juel.

Venstre foretrækker andre løsninger

Helt så begejstret er by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) ikke. På nuværende tidspunkt går hun og Venstre ikke ind for, at der overhovedet skal bygges en letbane etape to.

- Jeg havde hellere set, at de havde givet os de penge til for eksempel støjreducerende foranstaltninger ude ved motorvejen, hvor der er rigtig mange, der er generet af det, eller til nogle bedre cykelstier til vores børn, der skal i skole. Men når det er sagt, så ændrer det ikke vores holdning til, at vi synes ikke, at det er lige nu, at vi skal kigge ind i letbanens etape to. Lad os nu få etape et færdig, og se hvordan det virker, siger Jane Jegind.

Heller ikke Jeginds partifælle på Christiansborg, transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, er begejstret for en udvidelse af letbanen i Odense.

- Jeg har noteret mig, at der er truffet aftale om at sætte penge af til en undersøglese af en etape to i Odense. Det noterer jeg mig, men jeg siger også bare, at Venstre står ikke klar med penge til yderligere letbaneetaper i Odense eller andre steder. Letbaner er en rigtig, rigtig dyr kollektiv trafikløsnining. Vi har nogle bedre løsninger, siger Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen.

Aftalen er endnu ikke faldet helt på plads, da der ifølge SF's Karsten Hønge endnu er nogle formaliteter, der skal forhandles på plads.