Millioner til forskning: Nyt middel på vej mod blindhed

Forskere på Syddansk Universitet (SDU) har fået 14 millioner kroner fra Innovationsfonden til at færdigudvikle et nyt lægemiddel mod blindhed.

Når vækkeuret ringer, åbner du øjnene og ser de røde tal, der viser, at det er alt for tidligt.

For de fleste er det en selvfølge. Men for nogen, som ikke har frit udsyn til verden omkring dem, er synet et gode.

Det kan enten være på grund af alderen, som en konsekvens af diabetes eller noget helt andet, at de har fået ændringer og karvækst i øjets nethinde, som har ført til synsnedsættelse og i værste fald blindhed.

Omkring 30.000 danskere lider af aldersrelateret synstab, og hvert år kommer der cirka 500 tilfælde af nedsat syn som følge af diabetes.

Den eksisterende behandling betyder, at patienterne skal have ubehagelige indsprøjtninger op til 12 gange om året, og behandlingen er ikke effektiv i alle tilfælde.

Det nye lægemiddel, som forskerne på SDU har testet på dyr, har vist sig mere effektivt. Midlet rammer et bestemt protein i vævet omkring blodkar.

Det er en meget betydende investering, som gør, at vi flytter vores forskning fra laboratoriet ud til virkeligheden Grith Lykke Sørensen, lektor, SDU

Med bevillingen på 14 millioner kroner fra Innovationsfonden kan forskerne nu komme et afgørende skridt nærmere at færdigudvikle midlet.

- Det er en meget betydende investering, som gør, at vi flytter vores forskning fra laboratoriet ud til virkeligheden. Det betyder, at vi har mulighed for at færdiggøre den prækliniske udvikling af stoffet, siger lektor og projektleder Grith Lykke Sørensen fra SDU.

Hun arbejder sammen med professor Uffe Holmskov og lektor Anders Schlosser om det nye middel, som de glæder sig til at teste på mennesker:

- Vi har fået midler til at gøre det prækliniske trin færdigt, og først derefter kan man teste på mennesker. Det vil sige, at det arbejde, vi laver nu, leder til, at man kan teste på mennesker, siger Grith Lykke Sørensen.

Den store bevilling fra Innovationsfonden betyder desuden, at arbejdet med at færdigudvikle midlet kan ske hurtigere end ellers:

- Beløbet er altafgørende, fordi der er mange trin i den prækliniske udvikling. Hvis vi skulle finde de midler i private fonde, ville der være for mange stop undervejs. Vores forskning er traditionelt set svær at få støtte til, så det her hjælper det nye lægemiddel på vej, siger Grith Lykke Sørensen.