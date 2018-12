Millioner til frivilliges arbejde med udsatte og sårbare borgere

Odense Kommune sender indtil videre 9,4 millioner kroner ud til 144 frivillige foreninger, skriver kommunen i en pressemeddelelse.



Odense Kommune giver hvert år en række foreninger et økonomisk tilskud til deres frivillige sociale arbejde for udsatte grupper, ældre og ensomme.

Pengene skal blandt andet være med til at dække de omkostninger, der kan være forbundet med frivilligt arbejde, så det bliver så let som muligt at være frivillig i Odense Kommune.



Det er Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget som har udpeget det sociale arbejde og indsatser, der får penge. Her er fra 3.000 til 500.000 kroner - alt afhængig af behov og en faglig vurdering hos Odense Kommune.



Mens nogle foreninger får tildelt penge til at fortsætte med de aktiviteter, de laver i dag, har andre fået penge til at udvikle nyt.

Der kan stadig søges penge

Frivillige foreninger har stadig mulighed for at søge om tilskud i løbet af 2019. Godt 800.000 kroner er nemlig afsat til Udviklingspuljen for 2019 og kan derfor søges løbende fra årsskiftet og frem til 30. september.



Midlerne i Udviklingspuljen skal sikre, at frivillige foreninger og organisationer hurtigt og let kan få tilskud til at skabe nye initiativer i Odense eller udvikle deres forening yderligere.



Tre gange i løbet af 2019 er det desuden muligt at søge mundtligt om op til 25.000 kroner på de såkaldte mundtlige ansøgningsdage. Første gang bliver 27. februar.



Her kan man læse mere om frivilligt arbejde i Odense, og hvordan der kan søges midler fra Udviklingspuljen her



Se her den samlede liste over frivillige foreninger, der modtager økonomisk tilskud

Læs også Over 300 patienter behandlet hjemme i sofaen