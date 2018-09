Millioner til psykiatri og sundhed i Syddanmark

Et bredt flertal i Region Syddanmark står bag budgettet for 2019, der sikrer et løft til flere dele af sundhedsområdet i Region Syddanmark.

- Jeg glæder mig over, at vores stabile økonomi giver ro omkring vores budgetlægning, så vi undgår kortsigtede stop-and-go-løsninger. I år har vi endda mulighed for at styrke opgaveløsningen på en række felter, som kommer både patienterne og vores medarbejdere til gode, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Regionen har en sund økonomi og en økonomiaftale med regeringen har skabt luft til at styrke sundhedsområdet. De 43 mlillioner kroner til psykiatrien skal blandt andet bruges til mobile skadestuer og akut psykiatrisk udrykningstjeneste. Samtidig får kræftpatienter bedre og mere skræddersyet behandling, og medarbejderne på akutmodtagelserne får et kompetenceløft.

Bag budgettet står Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og løsgænger Marianne Mørk Mathiesen.

Fakta Region Syddanmarks driftsbudget er i 2019 på 26 milliarder kroner

Der er 25.000 medarbejdere i regionen

Personalet beskæftiger sig med sundhed, psykiatri- og socialydelser samt regional udvikling

Kun Enhedslisten er ikke med i aftalen, men partiet overvejer fortsat at tilslutte sig budgetaftalen.

- Forhandlingerne om næste års budget har været ført i en god tone. Jeg glæder mig over, at vi er nået frem til et bredt forlig. Jeg vil gerne sige forligspartierne tak for deres konstruktive tilgang, lyder det regionsrådsformanden.

Regionsrådet fik også afsat penge til at styrke den kollektive trafik til regionens uddannelsesinstitutioner og har samtidig afsat penge til en sundhedsundersøgelse i forbindelse med den forurenede grund i Grindsted.

Men politikerne delte ikke kun rundhåndet ud med millioner. En aftale med regeringen betyder, at administrationen inden for sundhedsområdet skal finde besparelser på 12,5 millioner kroner.

Budgettet bliver formelt vedtaget i Regionsrådet på mandag.

