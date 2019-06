Nyborg får ny borg: Millionprojekt skal genskabe kongebolig

- Man skal kunne forstå, hvordan borgen så ud.

Sådan beskriver museumsdirektør for Østfyns Museer Erland Porsemose den storstillede plan for Nyborg Slot, som han onsdag præsenterede sammen med blandt andre kommunens borgmester.

Jeg er sikker på, at det færdige projekt ikke alene vil løfte slotsholmen, men også Nyborg og resten af Danmarkshistorien Erland Porsemose, museumsdirektør, Østfyns Museer

Efter flere års forsinkelser kan museumsdirektøren endelig præsentere den endelige plan til 351 millioner kroner.

- Vi skal skabe forståelse for borgen. Derfor er vi nødt til at genskabe så meget, som vi gør, understreger han.

Museumsdirektøren henviser til, at Nyborg Slot, der retteligt er en borg, oprindeligt har været udstyret med en ringmur, der gik rundt om borgen. Med den nye plan vil man blandt andet genskabe indtrykket af ringmuren.

Ringmuren har manglet i omkring 200 år, da slottet blev svært beskadiget under svenskerkrigene i 1600-tallet. Samtidigt med, at nye og stærkere kanoner kom til, vurderede man, at muren ikke var værd at redde. Derfor blev den revet ned.

Inden da havde borgen blandt andet tjent som kongeslot for Christian 3.

Mere træ, mindre glas

Det er ikke første gang, at museumsdirektøren løfter sløret for nye planer for Nyborg Slot. I 2017 viste han planer for første udkast til den nye borg.

I 2023 får Nyborg Slot et højere tårn, der med 22 meter er næsten ligeså højt som det oprindelige. Foto: Østfyns Museer

De planer mødte dog modstand ved myndighederne, der understregede, at Nyborg Slot var fredet. Derfor måtte man ikke bygge den nye ringmur sammen med det gamle vagttårn og hovedbygning.

Det betyder, at de seneste planer rummer gangbroer fra den nye ringmur til slottets nuværende bygninger. Samtidigt har man ændret i materialevalget.

Millionprojekt Projekt Nyborg Slot har et samlet budget på 351 millioner kroner.

A. P. Møller Fonden og Realdania bidrager hver især med 108 millioner kroner.

Nyborg Kommune giver 40 millioner kroner, mens staten bidrager med 47,5 millioner kroner.

Derudover er der afsat i alt 47,5 millioner kroner til et formidlingsprojekt. Kilde: Østfyns Museer

- Man skal tættere på borgen. Derfor bruger vi ikke glas og stål, understreger Erland Porsmose.

Myndighedernes krav betyder også, at tilbygninger skal bruge eksisterende døre. Derfor bliver gangbroerne nødt til at føres til de døre, der tidligere har givet adgang til en vindeltrappe i slottets nordlige ende.

Derudover bliver slottets tårn bygget højere, så det når en højde på 22 meter. Man har regnet sig frem til, at det oprindelige tårn var omkring 30 meter højt.

Alligevel er museumsdirektøren godt tilfreds med planerne.

- Jeg er sikker på, at det færdige projekt ikke alene vil løfte slotsholmen, men også Nyborg og resten af Danmarkshistorien, fortæller Erland Porsemose.

Ifølge planen begynder det nye byggeri ved Nyborg Slot i 2020 eller 2021.

Nyborg Slot får sin ringmur tilbage i 2023. Den bliver dog ikke direkte forbundet med de eksisterende bygninger. I stedet skal gæster bruge gangbroer for at gå mellem gammel og nyt. Foto: Olav Fonager / Østfyns Museer