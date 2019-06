Røde tal: Millionunderskud hos fynsk juicegigant

Juicefabrikanten Rynkeby Foods A/S, som har hovedsæde i Ringe på Fyn, præsenterede i dag røde tal fra regnskabet i 2018. Beløbet fra sidste år lyder på minus 381 millioner kroner fra. Det skriver de i en pressemeddelelse.

- Resultatet er selvfølgelig på ingen måde tilfredsstillende. Men det er samtidig vigtigt at huske på, at langt størstedelen af det negative resultat skyldes en regnskabsteknisk nedskrivning af vores goodwill på grund af betydelige ekstra investeringer, siger Peter Frank Andersen, som er administrerende direktør i Rynkeby.

Goodwill er en betegnelse af en virksomheds økonomiske omdømme. Når man overtager en virksomhed, betaler virksomheden en goodwill som et slags depositum. Jo højere goodwill, jo højere forventning er der til, at virksomheden kommer til at tjene mange penge.

Og det er altså den goodwill, som ifølge Peter Frank Andersen har resulteret i de røde tal.

Rynkeby har betalt en goodwill på 587 millioner kroner.

- Eckes-Granini (europæisk juice-producent, red.) ser Rynkeby som en langsigtet investering, og derfor har vores ejer haft et stort fokus på at ruste Rynkeby til fremtiden, siger Peter Frank Andersen.

Positive trods de røde tal

Rynkeby har i 2018 investeret meget. Der er blandt andet blevet implementeret et nyt it-system i hele virksomheden, to ældre produktionslinjer er blevet udskiftet med en ny high-speed-linje, og så er der blevet ansat 50 nye medarbejdere.

Alene sidste år lød investeringerne på 135 millioner kroner.

- Vi har været bevidste om, at 2018 var et investeringsår for Rynkeby. Implementeringen af både ny teknologi og oplæringen af nye kolleger tager lang tid og kræver mange ressourcer, før vi ser gevinsterne, siger den administrerende direktør i en pressemeddelelse.

Ifølge Peter Frank Andersen så er investeringerne et tegn på, at de går en lysere fremtid i møde rent økonomisk.

- De store investeringer og omkostninger påvirker resultatet negativt på kort sigt, men på længere sigt giver det Eckes-Granini nogle markedsmæssige muligheder og et stort potentiale i Norden, siger han.

Rynkeby blev grundlagt i 1934 og har i dag lidt over 250 ansatte.