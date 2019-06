Amerikansk bestsellerforfatter på Heartland: - Min danske oversætter er en særlig mand

Foto: Morten Albek

Et af hovednavnene på Heartlands store Talkscene er den amerikanske forfatter Jonathan Franzen, som er kendt verden over for sine romaner. Hans store gennembrud "Frihed" kom i 2010, og både den og de fleste andre af hans udgivelser er oversat til dansk af Mich Vraa fra Odense.

Mich Vraa er vel nok Danmarks flitt

Læs også Masser af flotte stemningsbilleder: Se Heartland Festival fra oven

igste oversætter med flere end tusind titler i bagkataloget. Dertil kommer et stort selvstændigt forfatterskab.

De to forfattere har ikke været fysisk sammen siden en middag i København for 16 år siden, men har jævnligt mailet sammen om oversættelserne. På Heartland mødes de to nu til en samtale om kunsten at oversætte.

Ingen dumme spørgsmål

Da Jonathan Franzen ikke taler dansk, kræver det andre metoder at vurdere, hvorvidt Mich Vraa laver en tilfredsstillende oversættelse af Franzens værker.

Mich har et meget godt ry, og da vi spiste middag sammen for en del år siden, slog han mig som en intelligent og særlig mand. Jonathan Franzen, forfatter

- Han stiller ikke dumme spørgsmål. Nogle oversættere sender mig en lang liste med spørgsmål, som de selv kunne have fundet svarene på på internettet - Google er et fantastisk instrument for oversættere - men den gode oversætter sender kun få spørgsmål, der relaterer til de værste sætninger i bogen. Altså sætninger der ikke fungerer godt på engelsk, for det er svært at tage en sætning, der fungerer dårligt på engelsk, og få den til at fungere godt på dansk.

- Desuden har Mich Vraa et meget godt ry, og da vi spiste middag sammen for en del år siden, slog han mig som en intelligent og særlig mand, siger Jonathan Franzen, da han fredag eftermiddag besøger TV 2/Fyns studie på Heartland Festival.

Mich Vraa og Jonathan Franzen har ikke set hinanden sidenen middag for 16 år siden, men har haft et tæt samarbejde om oversættelserne. Foto: Morten Albek

Faktisk foretrækker Jonathan Franzen oversættelser. som han ikke kan læse, for der vil uundgåeligt opstå fejl. Så er det nemmere med det danske, som han ikke forstår overhovedet.

Til gengæld taler han tysk og kan derfor læse sin egen bog i tysk oversættelse. Desværre.

- Jeg fik min tyske redaktør til at græde. Allerede på de første par sider kunne jeg se flere fejl og misforståelser. Så det er faktisk en venlighed over for oversætterne, når jeg ikke taler sproget, for så får jeg dem ikke til at græde, siger Jonathan Franzen.

Det er faktisk en venlighed overfor oversætterne, når jeg ikke taler sproget, for så får jeg dem ikke til at græde. Jonathan Franzen, forfatter

Jonathan Franzen kan godt finde på at tage særlige hensyn til oversætteren, hvis han skal vælge mellem to ord på engelsk.

- Hvis jeg skal vælge mellem en obskur, amerikansk reference, som vil være svær at oversætte, og en anden som er lige så god og nemmere at oversætte, så vil jeg nok vælge den sidste. Bare som en venlighed mod oversætteren, siger Franzen.

Det sætter Mich Vraa stor pris på.

- Jeg ved ikke, om der er andre forfattere overhovedet, som gør det. Det er en god ting at gøre, for hvis jeg står med en sætning, som er umulig at oversætte, så hænder det, at jeg helt undlader den, siger Mich Vraa.

Foto: Morten Albek

Kun én forfatter

Der er naturligvis kun én forfatter til en bog. Men får oversætteren også en lille bid af kagen, et vist ejerskab?

- Det burde være sådan. Jeg føler en stor taknemmelighed over, at nogen vil bruge så mange timer på at gøre deres arbejde omhyggeligt, siger Jonathan Franzen.

Læs også Supergruppe begejstrer anmelderne: 'Brillant koncert på Heartland'

Mich Vraa er ikke helt enig. Han har ikke lyst til at se sit navn på forsiden ved siden af Jonathan Franzens.

- Det er jo ikke min bog, siger Mich Vraa.

Jeg er fornylig begyndt at udtrykke meninger på skrift og tale, som andre mennesker gerne vil sige, men som de er bange for at udtrykke. Jeg tør sige det, for jeg har ikke noget at tabe. Hvis jeg ikke kan sige det, hvem kan så? På det her punkt af mit liv er jeg ligeglad med, hvad andre mener. Jonathan Franzen, forfatter

Erfaring og succes

Jonathan Franzen er kendt verden over og har høstet stor litterær anerkendelse og mange priser. Hans erfaring har bragt ham et sted hen, hvor han ikke er bange for at hæve stemmen.

- Jeg er fornylig begyndt at udtrykke meninger på skrift og tale, som andre mennesker gerne vil sige, men som de er bange for at udtrykke. Jeg tør sige det, for jeg har ikke noget at tabe. Hvis jeg ikke kan sige noget, hvem kan så? På det her punkt af mit liv er jeg ligeglad med, hvad andre mener. Jeg kan tillade mig at være ligeglad, siger Jonathan Franzen og fortsætter:

- Jeg har en protestantisk arbejdsetik og lutheranske forfædre i Sverige, og det er lykkedes mig at forvandle noget, der for mig er skægt og personligt glædeligt til noget forpligtende, siger Jonathan Franzen.

Læs også Heartland: Folkeklubben hyldet på fynsk hjemmebane

Mich Vraa er 65 år og først lige blevet voksen, synes han selv.

- Jeg har altid følt mig ung og uerfaren. Selvom jeg har oversat nogle af verdens største forfattere, som for eksempel Hemingway, og oversat flere end tusind titler som den eneste danske oversætter, så føler jeg mig stadig uerfaren, siger Mich Vraa.

Jonathan Franzen får det sidste ord:

- Jeg er blevet bedre, men jobbet er blevet hårdere, siger den amerkanske forfatter, inden han diskret lister af.

Det der med at rende rundt på en festival og drikke vin blandt masser af fremmede mennesker, er ikke så meget ham. Den fugleglade forfatter foretrækker en tur ud af en markvej for at lytte efter fugle i ro og mag.