Fynsk bokser vinder nordisk mesterskab: - Min drøm er OL - og vinde det

Fynske Illias Warraich leverede verdensklasseboksning til de nordiske mesterskaber. Det mener cheftræner i Vollsmose Boxing, Shahbaz Aslam, i hvert fald. Han træner den unge bokser til hverdag og er stolt af præstationen.

- Han viste, at han er en klassebokser. Han kan alt inden for boksning, siger han.

Og det tyder på, træneren har ret. Illias Warraich vandt finalen i U19-klassen med 5-0. I amatørboksning bokser man tre omgange af tre minutter.

Hvis ikke der har været knockout, inden de tre runder er ovre, skal de fem dommere stemme om, hvem der har vundet. Og efter Ilias Warraichs tre runder mod den svenske modstander, var alle fem dommere altså enige om, at han skulle stå som sejrsherre.

- Jeg er glad for min præstation, og jeg er stolt. Det er første gang, jeg er med, og så vandt jeg. Det er fedt. Men det havde jeg også regnet med, at jeg kunne. Man skal altid regne med, man kan vinde, det er godt psykisk i forhold til at præstere, siger Illias Warraich.

Drømmer om OL

Illias Warraich rejste til finske Tampere, hvor mesterskaberne foregik, på sin 17-års fødselsdag. Shahbaz Aslam fortæller, at den unge bokser er det største talent, han har arbejdet med.

- Han har altid været et kæmpe talent, og til det her mesterskab viste han, hvad han kan, siger han.

Hvis Ilias Warraichs drømme skal blive til virkelighed, så er de nordiske U19-mesterskaber, han nu har vundet, kun et skridt på vejen.

- Min drøm er at komme med til OL og vinde det. Jeg vil opnå det største, man kan inden for boksning, og som amatør er det at vinde OL. Efter det vil jeg gerne være professionel, siger han.

- Det er en stor udfordring, men jeg kan godt lide udfordringer, siger Ilias Warraich

Den næste kamp, der venter mesterbokseren, foregår på de hjemlige kanter i Odense, hvor han møder en slovakisk bokser til Vollsmose Fight Night 6. april i H.C. Andersen Hallen.

Skal vinde store turneringer

Ifølge Shahbaz Aslam kræver deltagelse til OL, at Ilias Warraich vinder flere store turneringer. Det kunne for eksempel være EM, som bliver afholdt til september i Sofia, Bulgarien. Det danske landshold, der skal rejse derned, er dog endnu ikke udtaget.

Den unge bokser fortæller, at han ikke har travlt med at komme til OL, selvom han gerne vil afsted næste år.

- Jeg vil gerne med til næste år, men jeg kan også godt vente til 2024. Jeg er jo stadig kun 17 år, fortæller han til TV 2/Fyn.

Vollsmose Boxing var også repræsenteret ved den odenseanske bokser Abdallah Abou Arab.

