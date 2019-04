Marianne får p-bøder på jobbet: - Min førsteprioritet er borgeren

Hjemmeplejerne er ofte nødsaget til at parkere ulovligt, hvis de skal nå rundt til de mange ældre, der er i deres vagtplan i løbet af en vagt. Hvis ikke de parkerer ulovligt, går det ud den tid, der er sat af til den ældre, for så skal hjemmeplejerne parkere langt fra borgeren og bruge tid på at gå.

Alene i år har hjemmeplejer Marianne Hansen allerede fået tre parkeringsbøder.

- Det er et stort pres at have hængende hele tiden. Hvor kan jeg holde nu, når fru Jensen ringer til mig, og jeg ved, at hr. Hansen kommer med et nødkald, siger Marianne Hansen.

Hun forsøger altid at parkere lovligt, men det kan betyde lange gåture til borgeren.

- Jeg går faktisk næsten ti kilometer om dagen, siger Marianne Hansen, og det giver mindre tid til borgeren.

- Det gør ondt i mig, at der ikke er mere medfølelse, længere oppe i systemet, for vores borgere, siger Marianne Hansen.

Parkerer ulovligt

For at undgå lange gåture til og fra borgerne er det ofte nødvendigt for hjemmeplejerne at parkere ulovligt, for på den måde at bruge tiden hos den ældre.

- Selvfølgelig holder vi jo ikke bevidst ulovligt. Det er der jo ingen, der gør. Men i vores job er der mange af mine kollegaer, inklusiv mig selv, der er nødt til at holde ulovligt, siger Marianne Hansen.

Det udløser parkeringsbøder, som medarbejderne selv skal betale.

- Det koster mig en arbejdsdag at betale en bøde, fordi de er så høje. Det er da urimeligt.

Borgeren kommer i første række

Hvis Marianne Hansen får et nødkald, er det borgeren, der kommer i første række. Ikke parkeringsbøden.

- Min førsteprioritet er hele tiden borgeren. Når jeg begynder at køre hen til borgeren, laver jeg hurtigt en plan i mit hoved, og nogle gange er jeg nødt til at holde halvt lovligt, halvt ulovligt, siger Marianne Hansen.

Kommer ofte hjem med parkeringsbøder

Tillidsmanden for hjemmesygeplejerskerne i Odense Kommune, Ove Gross Pedersen, fortæller, at de 5-6 medarbejderne, der kører i centrum, modtager omkring tre-fire bøder om måneden. Bøder, de selv skal betale.

- Vi støder på det dagligt, hvor vi har problemer med parkering. Det betyder, at vi får parkeringsbøder, fordi vi skal udføre vores arbejde. Vores arbejde er jo en kerneopgave i det danske samfund, hvor vi tager os af de svageste og de syge borgere og de ældre, siger Ove Gross Pedersen, der er tillidsmand for aftensygeplejerskerne i Odense Kommune.

Hos Ældresagen i Odense genkender man problemet.

- Det er jo et generelt problem for hele Odense Kommune i øjeblikket, og det er noget, vores medlemmer snakker meget om, fortæller Ældresagens formand i Odense, Ole Gerhard Jørgensen.

Vil have ændret reglerne

Lige nu tillader færdselsloven ikke, at der tages ekstra hensyn til hjemmeplejerne, men det vil Ove Gross Pedersen og Marianne Hansen gerne have lavet om på.

- Jeg kunne godt tænke mig, at man fra øversete myndigheds side, for eksempel rådmanden, gik ind i sagen og tog en dialog med de forskellige parkeringsselskaber, for at fortælle, at vores biler, der holder lige derovre på den anden side af gaden, de er fredede, siger Ove Gross Pedersen.

- Jeg ville ønske, at vi bare kunne få lov til at parkere. Også de steder, hvor vi er nødt til at holde ulovligt, for de ved jo, at vi er væk igen efter højest ti minutter, siger Marianne Hansen.

Vil se på problemet

Christel Gall (DF), der sidder i Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune, vil gerne se på hjemmeplejernes parkeringsproblemer.

- Jeg mener som udgangspunkt, at vi allesammen skal overholde de regler, der er for parkering, men det her er noget, vi har drøftet i udvalget, siger hun og fortsætter:

- Vi må i gang med at undersøge, om vi kan købe et antal parkeringspladser i midtbyen, der er forbeholdt Odense Kommune i dagtimerne, så vi kan friholde hjemmeplejen. Om det er to, tre eller ti pladser ved jeg ikke, for jeg kender ikke problemets omfang, men det må vi undersøge, siger hun.