Kæmpe valgplakater i Vissenbjerg: - Min silo har givet et mandat siden 2003

Hvor meget kigger vælgerne egentlig på valgplakaterne? Ifølge den lokale landmand i Vissenbjerg så kigger de meget. De kigger i hvert fald meget på de valgplakater, som hænger på hans to siloer.

Jeg tror, det betyder virkelig meget, at vælgerne kan se, hvem man er på et billede - men selvfølgelig er det jo ikke det vigtigste. Det vigtigste er ens politik, og ikke hvilken farve øjne man har. Jane Heitmann, Venstre

- Det er en rimelig eftertragtet plads her hos mig. Det er ud til E20 motorvejen, og der er mange, der ved i hvert fald hos Venstre, hvor de siloer er placeret. Jeg tror iøvrigt også, at alle dem, som har hængt på mine siloer, er blevet valgt. Det må jo være et mandat, når de hænger der, siger Nicolai Laier, som er landmand i Vissenbjerg.

Nicolai Laier er udover at være landmand også tidligere bestyrelsesmedlem hos Venstre. Det var han i årrække - fra 2003 til 2015. Derfor står Venstre ham også nært.

- Venstre har altid været et parti, som har villet erhvervslivet det godt. Derfor skal de også have den hjælp. Og den hjælp vil jeg gerne give dem, siger landmanden.

Synlighed, synlighed, synlighed

Ifølge den fynske folketingskandidat fra Venstre Jane Heitmann så er synligheden af ens valgplakater enormt afgørende. Hun er også en af de i alt tre heldige, som har fået en af de eftertragtede pladser hos Nicolai Laier.

- Som kandidat skal man jo sikre sig, at man er til at få øje på. Den sikring får jeg i hvert fald dækket ind her. Jeg tror, det betyder virkelig meget, at vælgerne kan se, hvem man er på et billede - men selvfølgelig er det jo ikke det vigtigste. Det vigtigste er ens politik, og ikke hvilken farve øjne man har, siger Jane Heitmann (V) til TV 2/Fyn.

Selvom siloerne og valgplakaterne fylder meget på Laiers farm, så er det ikke, fordi politikerne vil sende et særligt signal omkring landbrugspolitik til landmændene, fortæller Jane Heitmann.

De eftertragtede pladser på de to siloer er til dette valg gået til tre venstrefolk. Jane Heitmann, Bo Libergren og Lars Løkke Rasmussen (V). Om det så betyder, at de alle bliver valgt, finder vi ud af den 5. juni.