Min mening: Fra nu af bør alle valg være klimavalg

Vi skal forankre klimapolitikken i vores lokalsamfund, så det bliver så let som muligt for den enkelte at tage grønne og bæredygtige valg. Det skal være det nemmeste og mest naturlige at sortere sit affald, genbruge, tage cyklen eller offentlig transport i stedet for bil og være med til at inspirere andre til at gøre det samme gennem skolerne, foreningslivet og erhvervslivet.

Samtidig er den grønne omstilling en enestående chance for vores virksomheder til at opnå konkurrencefordele på et globalt eksportmarked og bidrage til grøn omstilling og vækst i hele verden. Win-win for alle, lokalt og globalt. Det er ganske enkelt en økonomisk fordel at komme først, og for mig er der ingen tvivl om, at fremtidens vækst må og skal være bæredygtig.