Min mening: Letbanen 2 er et tåget eventyr

Jeg er ikke i tvivl om, at jobaktivering i området er en nødvendighed for at kunne vende forholdene i Vollsmose. Der er af flere omgange blevet iværksat jobaktiveringsinitiativer i Vollsmose, men disse har været af en svag karakter. Det er på tide, at vi investerer de tiltrækkelige midler for at kunne gøre en forskel, og ønsker man ikke at følge disse programmer, skal det have en økonomisk konsekvens.

At få flere i arbejde vil have den positive følgevirkning, at der bliver skabt en dominoeffekt i Vollsmose, blandt andet i form af bedre integration, da disse medborgere nu kommer ud og interagerer med forskellige mennesker på arbejdsmarkedet til gavn for dem selv, deres børn og velfærden i Odense.