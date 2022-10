Min mening: Giv ældre større frihed til selv at vælge

Indholdet er et udtryk for skribentens egne holdninger.



Af Katrine Daugaard, folketingskandidat for Liberal Alliance.

Man forstår sandelig godt at et flertal af danskerne frygter at komme på plejehjem!

I Danmark lever over 1,1 millioner ældre mennesker over 65 år. Et tal, der kommer til at stige stødt. Det gør det fordi, vores medicinske viden udvides, og vores viden om, hvordan man bedst kan modarbejde nedslidning, øges i takt med ekstra forskning på området. Det er godt. Længere liv, og sundere liv – det ynder vi i Liberal Alliance.

Men flere ældre kræver et nyt syn på velfærdspolitikken for netop denne gruppe, særligt fordi den nye gruppe af ældre med rette ikke lader sig spise af med den service, der tilbydes nu. Spørger man venstrefløjen, er svaret altid øgede udgifter – gerne udmøntet konkret i højere skatter. Vi har heldigvis et bedre forslag.

Det er godt med offentlige udbud og ”fritvalgs-ordninger”, hvor man forsørger at skabe en kunstig konkurrence om at levere offentlige ydelser. Men man når aldrig op på siden af den fleksibilitet og konkurrence, man får, når borgeren med egne penge i hånden er indkøber. Først der slipper man konkurrencen fuldstændig fri til gavn for den, der har brug for velfærden.

Jeg mener derfor, at pengene skal følge borgeren, som derved skal have mulighed for frit at vælge ydelser i det offentlige og på det private marked.

Jeg mener ikke, det her handler om penge alene. Når mange ældre oplever at måtte nøjes med et enkelt bad om ugen og rengøring en gang hver anden uge, så er der noget fundamentalt galt. For slet ikke at tale om kvaliteten af de ældres mad, der for mange af os andre ville være et decideret uværdigt måltid.

Vi husker også alle Else, der hang i kranen omgivet af fire SOSU’er, som ikke gav hende en god og omsorgsfuld pleje. Det havde ikke hjulpet, hvis man havde indsat en femte mand. Nu er den så gal igen med nye skjulte optagelser, hvor man ser ældre blive omsorgssvigtet. Er løsningen at ansætte en mere, der sidder og er på tøjauktion, imens en beboer ligger for døden helt alene? Nej. Dette handler altså i høj grad også om faglighed, indlevelse og omsorg.

LA og jeg mener, at mange sektioner i ældreplejen bør udliciteres til private udbydere. Det giver de ældre en større frihed og en bredere vifte af valgmuligheder i forhold til selv at vælge, hvilken kvalitet man ønsker, og hvilken grad af service man ønsker. Findes der private udbydere, der kan tilbyde et bad hver anden dag, og det er det, den ældre ønsker, så skal det være muligt for den konkrete ældre at få netop det. Mennesker er forskellige, og det ved man på det private marked. Det ved man stadig for lidt om i den kommunale sektor.

Der er ingen garanti for, at det offentlige altid tilbyder det bedste. Derfor ønsker vi øget konkurrence på området. Til gavn for de ældre, for virksomhederne og for landets økonomiske vækst.