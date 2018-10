Mindeoptog begynder: Tusinder strømmer mod centrum af Odense

Klokken 17 var folk allerede begyndt at indfinde sig i Munkemose, unge som gamle. På det tidspunkt var der også briefing blandt de frivillige, og her kunne de endnu ikke sige noget om, hvor lang tid optoget ville tage, for det er stadig uvist, hvor mange mennesker, der kommer.

Selv nævner arrangørerne bag optoget op mod fem tusind mennesker. I skrivende stund er der fire tusind tilmeldte på Facebook og ti tusind har vist interesse for begivenheden.

Ruten starter klokken 18 fra Munkemose, og bevæger sig så mod Amfiscenen. Koncerten, der er planlagt til at blive spillet på Amfiscenen ved Brandts, går ikke i gang før scenen er fyldt helt op.

Vores reporter, Ole Holbech, fortæller, at folk strømmer ind mod centrum af Odense på gåben, cykler og i biler. På Middelfartvej - fra Bolbro og ind mod byen - er der kort før klokken 18.00 kø. Her holder bilerne kofanger mod kofanger.

Grafik: David Moritz

Vores reporter i Munkemose, Martin Mulvad, spår da også, at det vil tage meget lang tid at komme videre fra Munkemose.

Arrangørerne kommer til at gå forrest, og så vil der være hjemmeværn og politi til at styre trafikken og frivillige i gule veste, der er bagtrop, siger Lotte Nielsen fra Empyreum Akademia, der er en af arrangørerne bag mindeoptoget.

Som det fremgår af billedet nedenunder, så er der proppet til, og der er ingen tvivl om, at optoget kommer til at tage meget lang tid i følge vores reporter Mikkel Skov Svendsen, som har bevæget sig 100 meter på et kvarter.

Foto: Thomas Greve