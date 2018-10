Hyldes i Odense: Mindeoptog for Kim Larsen

Arrangemenetet er lagt ud på Facebook som en begivenhed, og på nuværende tidspunkt har 627 personer meldt sig som deltagere i mindeoptoget og 3.532 er interesserede i optoget for Kim Larsen, der døde søndag morgen.

- Da Kim Larsen valgte at tilbringe de sidste 24 år af sit liv i Odense, mener vi, at det er på sin plads at hylde ham her, skriver arrangørerne på Facebook.

Bag arrangementet står Mit Odense og firmaet Empyreum Akademia, der beskæftiger sig med at promovere vigtigheden af den danske kulturarv, mens MitOdense deler tips og inspiration om Odense.

- Vi vil gerne vise, hvad Kim Larsen har betydet for os - både i vores barndom og i vores ungdom. Vi synes, at et mindeoptog er en passende måde at vise solidaritet og vise, hvad han har betydet for os og Odense, siger Emily Stær fra Empyreum Akademia.

Mindeoptoget begynder fredag klokken 18 i Munke Mose og går gennem bymidten og ender ved Lørups Vinstue og Kim Larsens hjem.

Det er planen at gøre stop på Flakhaven, hvor Kim Larsen kopi-bandet "En lille pose støj" vil spille et par numre.

- Herefter tænker vi, at vi sammen skal hylde Larsen med at synge et par af hans sange, som vi vil få akkompagneret. Til slut har folk frit slag for at drikke en øl på Kim Larsens stamsted, Lørups Vinstue, hedder det i Facebook-opslaget.

Samtidig med mindeoptoget i Odense er der et lignende optog i København, der begynder på Christianshavn.