Personlige minder: Fynboerne siger farvel til Kim Larsen

Mange fynboer har minder om Kim Larsen, minder som mere eller mindre har sat præg på deres liv.

I et opslag på Facebook har vi bedt læserne om, at dele minder og stunder fra deres liv med Kim Larsen som en sidekammerat - eller bare den nationalskjald alle danskere kendte.

Således skriver Ole Vejsholt om, hvordan han oplevede Kim Larsen blive smidt ud af Odense svømmehal fordi han svømmede på tværs af bassinet.

Susan Kristensen fortæller, at "uden ham og hans musik havde jeg ikke fået mit navn".

Birgit Nielsen mindes at have ham i sin taxa "til Lørups, hvor han skulle have en natbajer. Den dag glemmer jeg ikke", skriver Birgit Nielsen, mens Hanne Carlsen skriver, at Kim Larsens musik "reddede mit liv. Tak Kim" og tilføjer en række emojis med hjerter som øjne.

Mathias Magnussen Thorsson erkender, at Kim Larsen aldrig har været mere end musik, der af og til spillede i radioen, men han tilføjer, at det ikke gør det "mindre sørgeligt, at et nationalklenodie af hans kaliber i dag er gået bort".

Mette Marie Wehner fortæller, at hun en nat mødte Kim Larsen på Tinsoldaten i Odense. "Vi fik en hyggelig snak og en enkelt øl. Det glemmer jeg aldrig. Tak for alle sangene", skriver hun.

Så er der noget mere drama i Melanie Gade Isagers møde med Kim Larsen. Hun fortæller, at hun var ved at køre ham ned på sin cykel en aften for fem år siden: “Hey Hey se dig for”, råbte han efter hende. Melanie slutter sin kommentar med: "Må han hvile i fred".

Kommentarerne er mange, og du er meget velkommen til at dele dine minder i Facebook-feltet herunder.

Per Krogh Petersen samler måske op på de mange hilsner og minder, når han skriver "TAK til vores alles Kim Larsen for al den dejlige sang og musik, som du har sendt ud over hele Danmark. Du vil være savnet for altid. Du vil altid være i mit musikhjerte. Ære være dit minde. Ønsker at du nu må hvile i fred".

Birgitte Mortensen har gravet dybt i Kim Larsens sangskat og citerer ham i et dybtfølt farvel: "Så blev der stille og slut med at købe bananer på Langebro. Jeg ved ikke om din far gir dig lov til at være piano mand i Susan himmelblå, eller om du skal bo på Byens Hotel, du har jo altid været lidt rabalderstræde. Tik tik og tak for de mange sange og strengelege. Mellem os bliver der koldt på Østre gasværk. Du gav det bedste til mig og mine venner, både om dagen og midt om natten, men hvad gør vi nu lille du. Skal vi synge blaffersangen ind til Christianshavns kanal for at snakke med Sømanden Will eller Joanna. I dag var Elefantens sidste vuggevise og der kommer ikke flere papirsklip, men et liv med masser af succes, gør at kloden stadig drejer stille rundt takket være den bedste spille mand i dette land."

Søndag aften opfordrer berørte fans af Kim Larsen folk til at stille et lys i vinduet til minde om den danske nationalskjald. I en begivenhed på Facebook står ordene: “Jeg sætter lys lys i mit vindue til minde om alle dem, der forsvandt engang” fra hans sang "Flyvere i Natten", hvor han selv opfordrede alle til at tænde lys.

