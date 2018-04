Minder på City Pub i Ringe: Søren blev gift i shorts på Midtfyns Festival

Der bliver talt om de go'e gamle dage på City Pub i Ringe i disse dage efter nyheden om, at Midtfyns Festival genopstår i 2019.

- Det var et dejligt sted dernede. Jeg har aldrig slæbt så meget øl, som jeg gjorde dernede, lyder det fra Søren Vandkrog, der er stamgæst på City Pub i Ringe - og som i mange år var fast inventar på Midtfyns Festival på Go'e Bakke i Ringe.

Bag disken står pubejer Johnny Johansen.

- Jeg var jo med fra starten af, mens Søren kom til senere, fortæller han.

De to herrer har masser af minder fra tiden med en kæmpe festival i byen.

- Jeg blev jo gift i 2000 på Midtfyns Festival, fortæller Søren Vandkrog.

- Jeg var medlem af "Girafklubben", som var en klub for folk fra hele landet. Vores tilholdssted var her på Johnnys værtshus, City Pub. Det var vældigt hyggeligt.

- De var nogle værre banditter. Hele Midtfyns var jo omkring vores klub, og vi mødtes dernede (på festivalen red.) en gang om året i 14 dage. Det var sgu hyggeligt. Jeg savner sgu den klub.

Festivalflashback

Midtfyns Festival opstod i 1976, og i 1989 var den større end konkurrenten Roskilde.

- Samtlige mennesker i Ringe var jo involveret i den festival. Den betød så meget. Foreningerne tjente jo penge. Til sidst hentede vi jo foreninger helt nede fra Sønderjylland, fortæller Johnny Johansen.

Men i 2004 gik det galt, og festivalen gik konkurs.

- Det var et stort minus for byen, den dag den ikke eksisterede, lyder det fra Søren Vandkrog.

Men nu er der altså planer om at lade festivalen genopstå på en mark i Ryslinge til maj næste år.

Initiativtageren er Sune Vesterlund Larsen, og planen er at starte i det små.

- Man bliver nødt til at lade være med at tænke: Vi starter en festival, hvor der kommer 40.000 mennesker. Det er der folk, der har prøvet. Det har ikke fungeret. Vi er nødt til at gå en anden vej. Man bliver nødt til at retænke det, som vi kender.

- Tage det gode med. De gode minderne, oplevelserne og følelserne, som vi omtænker i en mindre målestok, siger Sune Vesterlund Larsen.

På City Pub er både Søren Vandkrog og Johnny Johansen klar til at tage en tørn mere med en ny festival i det midtfynske.

- Jeg vil da bakke op om det. Det er jo ikke sikkert, at de kan bruge mig. Jeg er jo en gammel dreng, griner Johnny Johansen.

- Ja, du er ved at være gammel, griner Søren Vandkrog hæst.

