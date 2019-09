Beboere sendt ud af huse: Mindre gasudslip i Broby

Beboerne på Stålbjergvej i Broby blev onsdag eftermiddag blevet om at forlade deres hjem på grund af et mindre gasudslip. Udslippet er opstået under renoveringen af en tætliggende vandledning

- Man renoverer ved at skyde en søger ned i jorden. På den måde har man ramt en naturgasledning, så der kommer naturgas op, siger indsatsleder ved Beredskab Fyn, Per Johannesen.

Læs også Vil åbne om mindre end en måned: Men Arkaden mangler stadig aftale med bodejere

Da det er en ringledning, der er gået hul på, kommer der gas op to steder. For at stoppe udslippet er man nødt til at gave ned til ledningen.

Mens arbejdet står på, er husene inden for 100 meter, og som ligger i vindretningen, tomme. Beboerne er blevet bedt om at forlade deres hjem.

- De er i det fri i øjeblikket - på den anden side af vinden. Vi har bragt dem op på et grønt område, siger Per Johannsen.

Han regner med, at beboerne hurtigt kommer tilbage til deres huse, som dog skal undersøges først. Politiet har afspærret området ved udslippet, men der er ellers ikke restriktioner for ophold udendørs.

Læs også Økonomiaftale giver flere penge til sundhed