Mindre madspild: Overskudsmad bliver til påskefrokost for udsatte

Netto har inviteret socialt udsatte på Kirkens Korshærs varmestuer til landets største påskefrokost.

Sammen med Kirkens Korshær, fødevareBanken og en række af landets bedste kokke inviterer Netto op imod 500 ensomme, hjemløse mennesker og fattige børnefamilier til påskefrokost. Maden er lavet af overskudsmad fra Netto-butikker, som vil overskride sidste salgsdato p påskens lukkedage.

Fødevarerne bliver kørt ud til varmestuer og væresteder for socialt udsatte i København, Aalborg, Aarhus, Herning, Fredericia, Sønderborg, Odense, Svendborg og Helsingør, hvor den langfredag bliver forvandlet til en stor påskefrokost af kyndige hænder.

Læs også Netto indfører posepant på Fyn

Påskefrokosterne arrangeres i fællesskab mellem lokale varmestuer og væresteder og dygtige kokke, blandt andet Søren Gericke, assisterende køkkenchef Morten Krogsholm fra Michelin-restauranten Kokkeriet og tv-kokken Gorm Wisweh. Med andre ord forvandles det potentielle madspild til reelle måltider for nogle af de mest sårbare i vores samfund.

Påsken handler i høj grad om fællesskab og mad

- Påsken er, både mange menneskers familieliv og i kirken, indbegrebet af fællesskabet omkring måltidet. Det er her, inkluderende fællesskab bliver indstiftet over et stykke simpelt brød og et glas vin. Realiteten er også, at højtiderne, hvor mange andre samles til spisning med familie og venner, er hårde for de ensomme, hjemløse mennesker og fattige børnefamilier, der mangler netværk. Derfor er vi glade for, at Netto bakker op om at støtte de svageste i samfundet, siger Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær.

Læs også Rema, Netto eller historisk bygning?

Maden, som ikke bliver spist eller anvendt til påskefrokosten, vil blive brugt i andre måltider i Kirkens Korshærs varmestuer eller fordelt til andre mindre aktører, der hjælper socialt udsatte i perioden efter påske.

- Hos Netto mener vi, at mad skal spises. Vi har en klar ambition om at mindske vores madspild med 50 procent inden 2030. Derfor giver det god mening at afholde påskefrokosterne sammen med Kirkens Korshær. Vores friske overskudsvarer går til socialt udsatte, som også har behov for et måltid mad i påsken. Vi er glade for, at Kirkens Korshær og de mange kokke støtter op om projektet, siger Brian Seemann, Nettos landedirektør.