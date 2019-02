Oliefilm på vandet: Mindre olieudslip på Lillestranden

En lugt af dieselolie og oliefilm på vandet fik klokken 12.50 en person til at anmelde et muligt olieudslip ved Holckenhavn syd for Nyborg.

Men allerede da Beredskab Fyn ankom til stranden 15-20 minutter senere, var olien stort set væk.

Det fortæller indsatsleder Michael Hansen.

- Det lugtede stadig lidt af dieselolie, og vi kunne se en helt tynd oliefilm på vandet. Men det var ikke ret meget, så det er ikke mange liter, der er løbet ud, siger indsatslederen.

Han fortæller, at beredskabet lagde en flydespærre ud ved dæmningen for at forhindre olien i at løbe ind i fjorden.

Strømmen vender

Samtidig tilkaldte de miljøvagten, men inden de nåede at ankomme, var strømmen vendt og gik dermed ud af Holckenhavn Fjord.

Læs også Fiskere måtte flygte fra brændende båd

- Og så fjernede vi flydespærren igen, så den smule, der var løbet ind i fjorden, kunne løbe ud i havet igen. Hinden, der lå på vandet, var så tynd, at vi kunne ikke samle det op. Så det forsvinder af sig selv – og er formentlig allerede væk igen, siger Michael Hansen.

Han ved ikke, hvor olien kommer fra.

- Det kan være fra en mindre båd ude på fjorden, men jeg ved det ikke. Der var ikke noget inde i selve havnen, forklarer indsatsleder Michael Hansen.