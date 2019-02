Mindst 100 afskedigelser på vej: - Det er en voldsom udmelding

Borgmesterens forslag om at spare på administrationen får en blandet modtagelse på kontorgangene på Odense Rådhus.

Læs også Mindst 100 afskedigelser på vej i Odense Kommune

Her er Betina Andersen, der er tillidsrepræsentant for den faglige organisation Djøf, ikke begejstret for idéen om, at mindst 100 medarbejdere skal afskediges.

- Det er en voldsom udmelding, der kommer. Det skaber naturligvis uro blandt mine kollegaer, siger Betina Andersen til TV 2/Fyn.

- Nogle reagerer ved at sidde lidt stille og kigge på, hvad der bliver skrevet i medierne. Andre reagerer med frustration og siger, det ikke kan være rigtigt, forklarer Betina Andersen.

Forældre: Ekstra penge skal komme børnene til gode

Det er ikke kun Djøf på rådhuset, der er bekymret for, hvem der skal løse de administrative opgaver, når mindst 100 ansatte står til at miste jobbet.

Også de forældre, som står til at få flere penge til velfærd og dermed pædagoger, er skeptiske. Det fortæller Louise Lemvig, der er formand for Forældrenes Landsforening, Fola. Hun er bekymret for, at de administrative opgaver lander hos pædagogerne i børnehaverne i stedet for på rådhuset.

- Vi har som forældre en forventning om, at de ressourcer, man finder, selvfølgelig også kommer børnene til gode i sidste ende - ellers giver det ikke mening, siger Louise Lemvig, der undrer sig over, hvilke administrative opgaver der fjernes.

00:31 Louise Lemvig frygter, at de administrative opgaver flyttes til andre områder og derfor i sidste ende ikke kommer børnene til gode alligevel. Video: Flemming Ellegaard Luk video

- Vi kunne godt frygte, at de administrative opgaver bliver lagt et andet sted, så vi kan kun appellere til, at de politiske beslutninger, der bliver truffet, har taget højde for det her - ellers er det ikke en gode ude på grøn og gul stue i sidste ende, forklarer hun.

Bupl: Fede tider for pædagoger

Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund, Bupl, der er den faglige organisation for pædagoger, er den faggruppe, som skal tilgodeses med flere penge i fremtiden.

Formand Rikke Hunsdahl er derfor også forsigtigt begejstret over for udsigten til flere penge til velfærd.

- Det betyder, at man kan opretholde det niveau, som vi har i dag. Når der kommer flere pædagoger, er det, fordi der kommer mange flere børn, siger Rikke Hunsdahl.

01:20 Det bliver fede tider for pædagogerne, siger Bupl-formand. Video: Flemming Ellegaard Luk video

- Det bliver fede tider på den måde, at der kommer plads til børn i børnehaver, uden at de skal gå med meget dårlige normeringer, hvis der ikke var flere pædagoger. Det bliver fede tider for vores medlemmer, fordi de kan komme i arbejde, fortæller hun.

Borgmesterens plan om at skære ti procent af administrationen får opbakning i byrådet fra blandt andre Brian Dybro (SF) og Søren Windell (K).

Læs også Opbakning til borgmester efter planer om afskedigelser: - Endelig