Mindst 100 afskedigelser på vej i Odense Kommune

I 2028 vil Odense Kommune mangle en halv milliard kroner til blandt andet social- og sundhedshjælpere og pædagoger, viser prognoser fra kommunen.

Derfor foreslår Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), at kommunen skærer ti procent på den samlede kommunale administration for at skaffe flere penge til velfærd.

Det vil skaffe 60 millioner kroner i kommunekassen, men samtidig betyde et farvel til mindst 100 ansatte i kommunen.

- Jeg vil ikke sætte konkrete navne på stillinger på nuværende tidspunkt. Nu sender jeg et klart signal om, at jeg gerne vil flytte penge fra administrationen til velfærdsområdet, siger Peter Rahbæk Juel til TV 2/Fyn.

Disse ansatte er fredet

Årsagen er blandt andet, at der kommer flere børn og flere ældre i fremtiden.

Er det socialrådgivere, sekretærer eller kontorchefer, der mister arbejdet?

- I udgangspunktet er alle de administrative områder i spil. Især to kategorier bringer vi ikke i spil. Vi har investeret rigtig meget i at få ledige i job. Nogle af dem, der er ansat til at gøre det, er ansat administrativt. Det vil være uklogt at spare på dem, svarer Peter Rahbæk Juel.

- Så har vi også ansat en del tæt på borgerne i den nære velfærd, for eksempel omkring udsatte børn eller ældre. Dem giver det heller ikke mening at tage, fortsætter borgmesteren.

Borgmesteren vil derudover nedsætte en gruppe eksperter, som skal finde flere penge, som kan flyttes til velfærd.

Det vides ikke, hvornår afskedigelserne vil ramme Odense Kommune, men politikerne vil drøfte sagen yderligere i løbet af foråret.