Hurtige biler skaber støj langs fynsk motorvej: Nu vil transportministeren drøfte lavere hastigheder

Den udmelding glæder Lene Bechgren. Hun håber på, at man også ved E20 syd om Odense kan lave midlertidige hastighedsbegrænsninger på et tidspunkt. Ihvertfald indtil man har fundet en mere permanent løsning på støjproblemet.

- Vi vil være glade for alt, der kan nedsætte støjen. Det er ikke særlig rart at bo i den her trafikstøj. Men hvis man nedsætter hastigheden permanent, vil jeg da være ked af det, for trafikken skal jo afvikles. Det kan dog godt være en mulighed lige nu og her, indtil de får lagt noget asfalt på og sat noget støjhegn op, siger Lene Bechgren.

I svaret til Transportudvalget skriver ministeren desuden, at brugen af såkaldte Støj-stærekasser langs motorveje også ville være interessante at se nærmere på. Støj-stærekasserne sikrer, at den skiltede hastighed overholdes.