Fynske folketingskandidater vil have bryllupsenhed tilbage på Ærø: Minister erkender problem

Bryllupperne på Ærø styrtdykker. En central enhed i Odense har nemlig overtaget styringen for godkendelse af udenlandske ægteskaber på Fyn. Det har man gjort for at sikre, at der ikke foregår snyd, når udenlandske par rejser til Danmark for at blive gift.

Læs også Bryllupsturisme: Rod i tal for bryllupper på Ærø

Tidligere har den fynske folketingskandidat Søren Hillers fra Radikale Venstre udtrykt utilfredshed ved denne centralisering, og nu bakkes han op af to andre kandidater på Fyn.

- Vi skal have rullet det her tilbage, så man igen på Ærø kan have en bryllupsindustri, siger Kim Aas (S) til TV 2/Fyn.

Millionbeløb tabt

Sidste år vedtog Folketinget at gøre proformaægteskaber ulovlige. Derfor mente man, at de små kommuner ikke kunne varetage de ansøgninger, man fik om ønsket giftermål blandt andet på Ærø.

Der blev oprettet en central enhed i Odense til at kontrollere ansøgningerne, så man undgik proformaægteskaber.

Enheden for prøvelse af ægteskaber skal godkende ægteskaber, hvis ikke begge parter har dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark eller ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

00:32 Ole Pedersen (V) synes, centraliseringen i Odense er helt forkert. Video: Ole Holbech Luk video

Men enheden har haft en lang sagsbehandlingstid, og det har ført til tab af store millionbeløb på Ærø.

- Bryllupsturismen er et erhverv bestående af bryllupsbureauer, overnatningssteder, restauranter, fotografer, frisører, butikker og så videre. Det er dem, der tidligere skabte en omsætning i omegnen af 30 millioner kroner om året på Ærø. Der er desuden også et fald på 82 procent for nye godkendte vielser, hvis man sammenligner perioden med sidste år, siger direktør for Ærø Turist og Erhvervsforening Chris Hammeken.

Lang sagbehandlingstid

Chris Hammeken er ikke alene om sin utilfredshed. Ole Pedersen (V) ønsker også, at styringen bliver overtaget af Ærø Kommune igen.

- Jeg kan ikke se, hvorfor der skal være en central enhed i Odense, der skulle kunne gøre det her bedre. Jeg er sikker på, at Ærø har ligeså kompetente folk, fortæller han til TV 2/Fyn.

Læs også Fynsk folketingskandidat kritiserer enhed mod fup-ægteskaber

Der er et krav om, at den centrale enhed i Odense skal behandle bryllupsansøgningerne inden for fem arbejdsdage.

Statsforvaltningen havde i april oplyst, at de overholdte sagsbehandlingstiden i cirka 90 procent af tilfældene. Det viste sig dog at være forkert.

Det korrekte tal er på 28 procent.

Tallene taler deres tydelig sprog, og Kim Aas mener ikke, Odense har været opgaven værdig.

- Vi skal selvfølgelig overlade det til kommunerne, hvor man er bedst, siger han.

Skruen skal løsnes

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) er lydhør over for Kim Aas og Ole Pedersens utilfredshed. Hun vil gøre en indsats for at komme problemet til livs.

- Jeg er kommet til den konklusion, at vi har strammet skruen for hårdt, og den vil jeg løsne og komme med nogle forslag, for vi skal have løst det her problem, siger hun til TV 2/Fyn.

I næste uge skal hun besøge Ærø Kommune. Her vil ministeren fremlægge de ændringer, der skal laves på området.

Både Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Venstre, der altså nu er imod den nye enhed, som kun har været i gang i fem måneder, var med i den oprindelige aftale om netop at lave en central enhed, der skulle kontrollere udenlanske par.