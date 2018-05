Minister får nej tak: Forslag skaber ubalance

Med Stephanie Lose (V) i spidsen sender regionsråd nu åbent brev til erhvervsministerminister: Vi vil ikke have centraliseret erhvervsfremmeindsatsen.

- En sådan centralisering af erhvervsfremmeindsatsen er ikke i tråd med intentionerne om et Danmark i balance.

Sådan skriver et næsten enigt syddansk regionsråd med regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i spidsen nu i et åbent brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Det vil svække mulighederne for at skabe vækst og udvikling i hele landet, skriver regionsrådet. Åbent brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen (K)

Det sker efter, at regeringens Forenklingsudvalg for Erhvervsfremme i april offentliggjorde et idékatalog, der blandt andet foreslog at centralisere erhvervsfremmeindsatsen.

Udvalget foreslog blandt andet at nedlægge de kommunale erhvervsfremme-indstatser for i stedet at samle indsatsen i regionale erhvervshuse.

00:12 Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) bakker op om en centralisering af erhvervsfremmeindsatsen. Luk video

En idé Brian Mikkelsen tidligere har rost over for TV 2/Fyn:

- Jeg synes, det er et rigtig godt forslag. Og jeg synes egentligt også, det er udtryk for decentralisering, at vi har fokus på virksomhederne og ikke på de forskellige aktører. Det her skærer en masse aktører væk, og så giver man støtte direkte til virksomhederne, sagde Brian Mikkelsen i umiddelbart kølvand til TV 2/Fyn.

- Svækker vores muligheder

Men på sit møde mandag besluttede regionsrådet i Region Syddanmark imidlertid at sige fra over for ministeren. Kun rådets konservative medlem Knud Erik Langhoff, stemte imod.

I brevet til ministeren skriver regionsrådsmedlemmerne blandt andet:

- Det (en centralisering, red) vil svække mulighederne for at skabe vækst og udvikling i hele landet, skriver regionsrådet.

Tidligere har også flere erhvervsforeninger kritiseret udvalgets foreslag.

Umiddelbart efter erhvervsfremmeudvalget offentliggjorde sit idékatalog gik erhvervsforeningen Udvikling Assens ud med kritik.

Formand for foreningen og direktør i Totalbanken, Ivan Sløk, frygter, at en centralisering af erhvervsfremmeindsatsen vil koste arbejdspladser.

00:30 formand i lokal erhvervsforening frygter centralisering vil koste arbejdspladser. Luk video

- Jeg synes, der er en kraftig centralisering i det, der er sendt ud. Der er behov for, at vi også lokalt er i stand til at bakke op og lave erhvervsfremmestøttende foranstaltninger for de virksomheder, som eksisterer uden for de store byer, sagde Ivan Sløk.

Kan det her komme til at koste arbejdspladser for fynboer i for eksempel Assens, Faaborg eller en anden by uden for Odense?

- Ja, det tror jeg godt det kan. Hvis ikke man er i stand til at få hjælp til de dagligdags problemer, der er, så kan der være nogle virksomheder, der ikke formår at vokse, fordi man simpelthen mangler hjælp.