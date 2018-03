Minister fik inspiration: Ib finder fælleskab på græsslåmaskinen

Ensomhed er et stort problem blandt ældre, men på Plejecenter Æblehaven i Haarby, bekæmper de aktivt ensomheden. Derfor fik de i dag mandag ministerbesøg.

Plejecenter Æblehaven i Haarby er de så gode til at lave aktiviter for beboerne, at ældreminister Thyra Frank (LA) mandag kiggede forbi for at høre om deres indsats.

Centerets har fokus på at bekæmpe ensomhed ved at skabe stærke fællesskaber i hverdagen, og det var temaet for dagens besøg.

- Jeg håber, at ministeren tager det med fra besøget her, at samskabelse, altså den brobygning, der skal være med lokalsamfundet, at det giver noget for en plejehjem som vores. Vores fokus er, at et plejehjem ikke bare er et sted, hvor du bare kommer for at dø. Det er et sted, hvor det skal være sjovt at være, mens du er her, fortæller Birthe Badstue, der er leder at Plejecenter Æblehaven i Haarby.

01:50 Frivillig Birger Boutrup fortalte om, hvordan han er kommet til at slå græs for alle damerne i damegruppen. Luk video

Ved dagens besøg i Æblehaven hørte ministeren om de aktiviteter, som centeret laver både med lokale foreninger og naboer. Repræsentanterne fra Ældresagens og Røde Kors’ lokalafdelinger fortalte om de spis-sammen-arrangementer, som de i fællesskab arrangerer.

Laver fællesspisning

Beboere, ældre borgere fra lokalområdet og flygtninge fra lokalområdet spiser for eksempel sammen flere gange om året på Æblehaven. Og der er mange frivillige, der hjælper til ved Æblehaven.

En af de frivillige er Birger Boutrup. Han fortalte ministeren om, hvordan han er kommet til at slå græs for alle damerne i damegruppen.

- Først slog jeg græs for min svigermor, så hørte andre beboere om det, da de var til fællesspisning. og så bredte det sig. Nu slår jeg græs for mere end ti beboere, fortæller Birger Boutrup, der er frivillige ved Æblehaven.

Læs også Fyn får "Eden-hjem"

Ib Christiansen hjælper med at slå græs

Der var også tid til at besøge nogle af beboerne. Thyra Frank mødte den 84-årige Ib Christiansen i hans lejlighed. Sammen med pedellen Knud Guldborg fortalte Ib Christiansen ministeren om, hvordan han på havetraktor hjælper med at slå græs.

Elvira Jensen, beboer på Plejecenter Æblehaven, fortalte ministeren om sin passion for at passe blomster, bede og drivhus på plejecentret.

01:05 - Det betydet rigtigt meget at se, hvordan man her involverer det omgivne samfund. At man på den her måde får beboerne til at være en del livet - hele livet, siger ældreminister Thyra Frank (LA). Luk video

- Betyder meget at blive set

Efter en times tætpakket besøg var det tid for ministeren at tage videre, og hun var glad for det hun havde set og hørt.

- Det betydet rigtigt meget at se, hvordan man her involverer det omgivne samfund. At man på den her måde får beboerne til at være en del livet - hele livet, siger ældreminister Thyra Frank (LA).

For Plejecenter Æblehaven var ministerbesøgen et skulderklap.

- Det betyder meget for os, at ministeren kommer på besøg og ser, hvad det er vi går og laver, fortæller Birthe Badstue, der er leder at Plejecenter Æblehaven i Haarby.