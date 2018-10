Minister giver stædige Sejer udsigt til økonomisk kompensation

De trængte danske ålefiskere presses inden længe to måneder på land. Det er EU, som indfører et totalt stop for ålefiskeri i Nordeuropa.

Det rammer de fynske ålefiskere direkte på pengepungen, hvor blandt andre Sejer Pedersen må konstatere, at han ikke kan forsørge sin familie.

Samtidig siger formand Allan Buch, Bælternes Fiskeriforening, at ålestoppet kan få den konsekvens, at nogen må droppe erhvervet. Han siger desuden, at EU skyder helt forbi ved at lamme de fynske fiskere:

- Den mængde ål vi fanger og det fiskeri der er tilbage, det er så lille en del set i den store sammenhæng, at det er skudt fuldstændigt forbi, siger Allan Buch.

Det er fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) enig i, og kan godt forstå fiskerne og deres bekymring for, at der er nogen der bliver ramt rigtig hårdt af forbuddet.

Hun vil derfor se på mulighednere for at hjælpe de ramte fiskere. Overfor TV 2/Fyn kalder hun bundgarnsfiskeriet, og dermed ålefiskeriet, for skånsomt og "et fiskeri vi rigtig godt kan lide at have i Danmark":

- Derfor synes jeg, at det gerne skulle have mulighed for at kunne fortsætte.

- Så jeg kigger nu på om der er mulighed for at lave en kompensationsordning. Hvordan og hvorledes kan jeg ikke svare på i dag (søndag, red.), men det er noget af det vi kigger på de næste uger.

Hvor realistisk er det, når ministeren siger det. Så er det vel bare sådan det bliver?

- Jeg håber, vi kan skrue en kompensationsordning sammen, som er brugbar. Men om den så også er tilfredsstillende for fiskerne i forhold til det tab, de lider på grund af lukkeperioden, det kan jeg ikke sige præcis, hvordan det bliver på nuværende tidspunkt, svarer Eva Kjer Hansen.

Se hele interviewet med fiskeriminster Eva Kjer Hansen herunder:

Læs også Derfor giver stædige Sejer ikke op: - Så kan jeg ikke forsørge min familie