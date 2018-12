Minister inddraget i sag om to udviste somaliske piger

Udlændingestyrelsen har givet familien Abdisalan Hussein afslag på ophold, og det betyder, at børnene ikke har ret til skolegang.

Men rektor på Nyborg Gymnasium har alligevel ladet de to udviste somaliske piger fortsætte på gymnasiet.

Det har nu fået det fynskvalgte medlem af Folketingets undervisningsudvalg, Alex Ahrendtsen, fra Dansk Folkeparti til at rejse sagen over for Undervisningsminister, Merete Riisager (LA).

Ministeren er blev bedt om at svare på, om "en rektor kan se stort på Udlændingestyrelsens afgørelse, og hvilke følger hun mener, det bør have for hans ansættelse".

- Jeg kan godt forstå, at han er oprørt som privatperson, men han skal ikke bruge institutionen og sit embede - betalt af skatteyderne, til at føre politik, siger Alex Ahrendtsen til TV 2.

Men den kritik afviser rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm.

- Det har han ikke ret i. Jeg varetager børn og unges interesser og sikrer, at de får en uddannelse. Det er der overhovedet ikke noget politisk i, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

Afslag på opholdstilladelse

Sagen handler om familien Abdisalan Hussein, der netop har fået afslag på en forlængelse af deres midlertidige opholdstilladelse.

Udlændingestyrelsen begrunder afslaget med, at der nu er mindsket risiko for familien ved at vende tilbage til Somalia.

Det er nogle superdygtige, søde og ambitiøse piger, som er meget vellidte blandt både eleverne og lærerne. De er et stjerneeksempel på integration Henrik Vestergaard Stokholm, rektor på Nyborg Gymnasium

Det forstår pigerne intet af.

- Min far er dødsdømt i Somalia. Hvis vi tager tilbage, bliver han dræbt, forklarer Roda Abdisalan Hussein, der er den ene af døtrene i familien.

Må stoppe i skole

Familiens eneste mulighed for at blive i Danmark er at lade børnene søge om asyl. Det har de gjort, men en afgørelse kan være op til et år undervejs. Imens må faderen ikke arbejde, kommunen har lukket for pengeklassen, og børnene kan ikke længere gå i børnehave og skole.

Beslutningen om at udvise familien betyder derfor også, at Roda og Roweyda Abdisalan Hussein skal opgive den 10. klasse, som de er godt i gang med i Nyborg.

Også selv om det endnu ikke er fastlagt, hvornår de skal af sted.

Men kommunen er som konsekvens af beslutningen blevet tvunget til at smide de to piger ud af skolen.

Jeg underkender ikke nogen myndigheder, jeg siger bare, at der er ikke nogen, der har grebet de har stakkels børn - og så gør jeg det Henrik Vestergaard Stokholm, rektor på Nyborg Gymnasium

Rektor er målløs

Rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, er målløs over, at kommunen har smidt de to somaliske piger ud af skolen.

- Det er nogle superdygtige, søde og ambitiøse piger, som er meget vellidte blandt både eleverne og lærerne. De er et stjerneeksempel på integration. De taler dansk og følger rigtig godt med i timerne. De vil noget med deres liv, og de vil have en uddannelse, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

Blander sig ikke

I fredags afleverede pigerne deres skolebøger, men mandag besluttede rektoren, at de skulle komme i skole igen dagen efter. Rektoren mener ikke, at han blander sig i sagen.

- Jeg tager faktisk ikke stilling til Udlændingestyrelsen eller kommunens beslutning. Jeg siger bare, at der er nogle piger og en familie, der er endt i et tomrum, og da jeg har de her to piger på min skole, så vil jeg godt være med til at hjælpe og sikre, at de får den uddannelse, de skal have. Så jeg underkender ikke nogen myndigheder, jeg siger bare, at der er ikke nogen, der har grebet de har stakkels børn - og så gør jeg det, siger rektor Henrik Vestergaard.