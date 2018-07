Minister: - Ingen børn skal tvinges til at bruge iPad

Børne- og socialminister Mai Mercado ændrer nu i en bekendtgørelse, så det bliver slået helt fast, at ingen børnehaver eller vuggestuer bliver tvunget til at bruge digitale redskaber.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) ændrer nu i en bekendtgørelse efter, at flere daginstitutioner har været bekymret for, at Børne- og Socialministeriet havde planer om at tvinge dem til at bruge tablets eller andre former for digitale værktøjer.

Tvivlen opstod efter at ministeriet havde udsendt en bekendtgørelse, hvor det fremgik, at "børn skal have mulighed for at bruge it i et eksperimenterende fællesskab".

Den formulering skabte bekymring hos flere daginsitutioner, der frygtede, at det ikke længere var op til dem selv at beslutte, om der skulle bruges computere og andre digitale værktøjer i den enkelte daginstitution eller ej.

Minister: Ingen skal tvinges til at bruge tablets

Men nu bliver bekendtgørelsen altså ændret, så det bliver slået helt fast, at det er den enkelte børnehave eller vuggestue, der selv skal afgøre, om de vil bruge digitale redskaber.

- Jeg har meget tydeligt sagt, at ingen børn i dagtilbud skal tvinges til at bruge iPads, computer eller andet udstyr. Alligevel har der bredt sig en misforståelse om, at den nye bekendtgørelse vil medføre, at man skal bruge iPads. Derfor har jeg besluttet at ændre bekendtgørelsen, så der ikke kan herske nogen tvivl om, at det er lokal beslutning, om man vil bruge tablets eller computere. Det er ikke noget, dagtilbud skal gøre, men noget de kan gøre, slår børne- og socialminister Mai Mercado fast i en skriftlig kommentar til TV 2/Fyn.

Daginstitutionerne kæmpede for ændring

Da den oprindelige bekendtgørelse blev udsendt i maj, gik Daginstitutionernes Landsorganistion, DLO, aktivt ind i kampen for at ændre ordlyden i den oprindelige bekendtgørelse, så ordet "skal" blev ændret til et "kan", og dermed lod det være op til den enkelte institution at beslutte, om den ville bruge it.

Dengang sagde sekretariatschef i DLO, Tanja Krabbe.

- Det, der er problemet her, er, at politikerne rent faktisk gerne vil give dagtilbuddene metodefrihed, men er kommet til i et bilag et diktere en meget specifik metode. Det opfordrer vi til, at der bliver rettet op på, siger Tanja Krabbe, der er sekretariatschef i DLO.

Mai Mercado har tidligere sagt, at meningen med bekendtgørelse ikke var at tvinge børnehaver og vuggestuer til at bruge it, men i stedet at dem give valgfrihed. Nu bliver bekendtgørelsen altså ændret, så der ingen tvivl er.

- Vi er meget tilfredse med resultatet. Mercado har ønsket fuld metodefrihed og har til sidst foretaget afgørende ændringer, så it er en mulighed, ikke et krav. Vi glæder os over respekten for den pædagogiske faglighed og den fortsatte frihed for forældre til at vælge det dagtilbud og den pædagogik, der passer til dem, lyder det fra Tanja Krabbe.

Ifølge partierne bag bekendtgørelsen har målet med den været at øge kvaliteten i landets dagtilbud og styrke forældrenes frie valg.