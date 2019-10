Minister om klimaneutralt flybrændstof: Rigtig god idé, men ...

Muligheden for, at fly kan bruge biobrændsel i stedet for CO2-belastende flybrændstof bliver positivt modtaget af den danske regering.

Læs også Forskere om grønt flybrændstof: Vi har, hvad der skal til

Klimaminister Dan Jørgensen (S) bakker nu op planerne om at producere klimaneutralt flybrændstof. Der er tale om såkaldt elektrofuel, hvor blandt andet biogas spiller en afgørende rolle.

- Vi ved, at uanset hvad man gør, så vil flytransporten stige. Derfor er det her en rigtig, rigtig god idé, siger Dan Jørgensen til TV 2/Fyn.

Ingen konkrete løfter

Idéen blev fremlagt tirsdag af en række forskere fra Syddansk Universitet, som også foreslår, at et stort produktionsanlæg til flere milliarder kroner placeres på Fyn.

Klimaministeren kommer dog ikke med konkrete løfter om hjælp til det storstilede projekt.

- I Danmark støtter vi allerede biogasanlæg, som er en vigtig del af det her med mange millioner. Det er godt, men der kan også være behov for yderligere - både finansiering og lovgivningsmæssige tiltag. Der lytter vi til, hvad man siger i branchen, og jeg er meget opsat på, at det skal blive en succes for Danmark - ikke mindst for klimaets skyld, fortæller Dan Jørgensen.

Venstre: Rigtig godt tidspunkt

Idéen om mere klimavenlige flyrejser modtages også positivt af tidligere klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), der er medlem af Klima- Energi og Forsyningsudvalget.

Han mener, at forskerne kan sætte sig klar og vente på, at planerne bliver til virkelighed.

- Der er meget store perspektiver i projektet. En af de største udfordringer, vi har på klimaområdet, er flytrafikken og at finde alternativer til diesel og olie. Der må man bare sige, at initiativet falder på et rigtig godt tidspunkt, siger Lars Christian Lilleholt.

Klimaminister: Lange udsigter til at gøre forskel for klimaet

Det har formentlig lange udsigter, at din flyrejse kan blive klimavenlig. Dan Jørgensen tager dog idéen med videre i sit politiske arbejde på Christiansborg.

- Der er stadig et stykke vej til, at vi står i en situation, hvor det er rentabelt nok til, at det for alvor vil gøre en forskel for klimaet. Det her bliver en vigtig del af de klimahandlingsplanforhandlinger, som vi skal have gang i på den anden side af jul, forklarer Dan Jørgensen.

Der findes allerede klimaneutralt brændstof, men det er op til fire gange så dyrt som konventionelt flybrændstof. Det nye klimavenlige brændstof vil ifølge forskerne kun blive en smule dyrere end traditionelt jetbrændstof.