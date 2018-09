Minister truer kommuner med straf for højere skat

Staten sænker bloktilskuddet, hvis kommunerne samlet hæver kommuneskatten.

Sådan lyder meldingen fra indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), efter at borgmestre i kommuner som Odense, Kolding og Norddjurs har truet med at sætte skatten op.

- Kommunerne har ingen undskyldning for at sætte skatterne op. Med den aftale, vi lavede med kommunerne i juni, er velfærden løftet med 1,7 milliarder kroner. Det er fuldt finansieret, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille i en skriftlig kommentar.

Læs også Kommuner trodser regeringen med højere skat

- Så hvis de gør alvor af truslerne, kommer vi til at straffe kommunerne, så bloktilskuddet sættes ned svarende til skattestigningen. For det er meget vigtigt for regeringen at undgå, at borgerne skal betale mere i skat.

Sidste år satte kun fire kommuner skatten op. I år overvejer flere røde og blå kommuner at gå samme vej.

Et politisk flertal i Odense Kommune aftalte for to år siden at hæve kommuneskatten med samlet én procent. Mandag aften gik Dansk Folkeparti med til at hæve skatten i Odense med de sidste 0,2 procent.

- Jeg er overbevist om, at både borgere og medarbejdere er glade for mere ro om budgettet. De kan være trygge ved, at de ældre får ordentlig pleje og børnene pasningstilbud og en god skole, siger Peter Rahbæk Juel.

Kommunerne bør hellere sænke skatten, mener indenrigsministeren.

- Det er der gunstige muligheder for. I aftalen om kommunernes økonomi har vi afsat en pulje, så kommunerne kan få tilskud til at sætte skatterne ned for 250 millioner kroner, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

- Jeg har også bemærket, at mange kommuner har kæmpe opsparinger.

Hvis staten straffer kommunerne ved at sænke bloktilskuddet, får nogle kommuner "frit lejde", fordi de før har sænket kommuneskatten. Staten straffer kommunerne med en kombination af kollektiv og individuel sænkning af bloktilskuddet.

Første år afregnes 75 procent af nedsættelsen med de kommuner, der har forhøjet skatten. Resten rammer alle kommuner som en kollektiv nedsættelse.

Læs også Dansk Folkeparti skriver under på skattestigning