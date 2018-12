Blinde i klemme: Minister undrer sig over Odense Kommune

I sommeren 2018 ansøgte 50-årige Carsten Dan Jakobsen om individuel handicapkørsel baseret på paragraf 11 i lov om trafikselskaber.

Paragraf 11 i lov om trafikselskaber Trafikselskabet skal for svært bevægelseshæmmede over 18 år etablere individuel handicapkørsel, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign.

Stykke to: Individuel handicapkørsel skal 1) som minimum per år omfatte 104 enkeltture så tæt til gadedøren som muligt og 2) foregå i et egnet køretøj.

Stykke tre: Individuel handicapkørsel skal bestilles i rimelig tid inden kørslen. Stykke fire: Taksterne for individuel handicapkørsel må ikke være væsentligt højere end taksten for øvrig trafik, der varetages af trafikselskabet. Stykke fem: Trafikselskaberne skal inddrage handicaporganisationerne i forbindelse med tilrettelæggelsen af ordningen for individuel handicapkørsel. Se mere

Børne- og socialminister Mai Mercado (C) forstår ikke, at Odense Kommune kan være i tvivl om hensigten med de nye regler for hjælp til transport til de blinde og svagtseende.

- Set fra min stol er lovgivningen meget klar. Kommunen skal prioritere og give den kørsel til blinde og svagtseende, understreger ministeren.

I Odense Kommunes afgørelse til Carsten Dan Jakobsen begrunder kommunen afslaget med, at han kan benytte offentlige transportmidler.

Den forklaring giver ministeren ikke meget for.

- Hvis de (svagtseende, red.) falder indenfor den ramme, så skal de selvfølgelig tilbydes individuel handicapkørsel, understreger ministeren.

Hun fortsætter:

- Det er ikke sikkert, at det altid er sådan, at man bare kan tage en bus, forklarer ministeren.

Odense kommune bøjer sig

Odense Kommune har bedt Kommunernes Landsforening (KL) om at give deres bud på lovgivningen.

I mellemtiden har kommunen ændret procedure.

- Lige nu får de her seks borgere som har fået et ventebrev lov til at køre med, lyder det fra Rasmus Mandø, der er kontorchef ved trafik og mobilitet i Odense Kommune.

- Vi laders os selv vente på KL, så det ikke er borgeren, der venter, forklarer kontorchefen.

KL ventes at have et svar på fortolkningen af loven efter jul.