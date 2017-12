Minister vil se på regler for at undgå proformaægteskaber

Et flertal i Folketinget er klar til at se på lovgivningen for at undgå proformaægteskaber. Det sker efter at Europol har advaret om, at flere bryllupper er proforma og udnyttes til kriminalitet.

Flere kommuner oplever et stigende antal udlændinge, der ønsker at blive viet i Danmark. Det gælder blandt andet på Ærø.

Men i følge Berlingske advarer Europol nu om, at flere af bryllupperne er proforma og udnyttes til kriminalitet.

Derfor er Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og børne- og socialminister Mai Mercado (K) ku klar til at se på lovgivningen for at undgå proformaægteskaber.

Sidste år blev 10.437 udenlandske par viet i ti danske kommuner. Kun 3.280 danske par blev viet i de samme kommuner. Det er en fordobling af de udenlandske vielser på ti år.

4.600 par blevet gift på Ærø

Alene på Ærø er omkring 4.600 par blevet gift i kirker og på kommunekontoret i 2017. Det samme gjaldt for blot 125 par i 2006.

Hvert par betaler 500 kroner for selve vielsen, men parrene og deres gæster skal også overnatte, spise, fotograferes, have sat hår, bundet en brudebuket og sejles frem og tilbage.

Men selv om de mange bryllupper booster Ærøs økonomi, forsikrer borgmesteren, at man checker de giftelystne par.

Jørgen Otto Jørgensen forklarer til TV2, at kommunen er i kontakt med politiet to til tre gange om ugen om falske pas og personer, der kommer fra lande, hvor det er et kendt fænomen at gifte sig til en adgangsbillet.

- Det er jo ikke nyt for os, at vi skal være opmærksomme på, om alt er i orden. Så vi fortsætter den procedure, vi har haft i mange år, siger Jørgen Otto Jørgensen.

Og at de derudover arbejder sammen med bureauer, som de har tillid til, gransker deres giftelystne kunder grundigt nok til at standse organiserede kriminelle.

Politikerne vi se på reglerne

Men det beroliger ikke politikerne i Folketinget.

- Det skal ikke være sådan, at man kan komme til Danmark med forfalskede papirer og blive gift som en adgangsbillet til EU. Det giver anledning til et kig på reglerne. Derfor vil jeg se på, om der er noget i reglerne, vi skal have præciseret eller ændret, lyder det fra Mai Mercado (K) i et skriftligt svar til TV2.

Dansk Folkeparti er kalr til at stramme reglerne, så færre udlændinge kan indgå ægteskaber i Danmark. Det skal kun være muligt at blive gift i Danmark, hvis man har opholdstilladelse her, lyder det.

- Det er meget kritisabelt, at det foregår. Vi foreslår, at som udgangspunkt skal begge parter have lovlig opholdstilladelse i Danmark, for at man kan blive gift. Der kan selvfølgelig være nogle undtagelser, siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) til TV2.

Så langt vil udlændingeordfører Mathias Tesfaye (S) dog ikke gå, men an vil dog gerne se på reglerne.

- Hvis en EU-borger skal giftes med en ikke-EU-borger, skal man ikke bare kunne møde op på rådhuset. Hvis der sidder en bulgarsk kvinde over for en pakistansk mand, og de ikke kan snakke sammen, er det ikke en menneskerettighed at blive gift på et dansk rådhus, siger udlændingeordfører Mathias Tesfaye.