Minister: Virksomhedsbesøg giver vigtig inspiration

Hurtigt internet er altafgørende for udviklingen i det fynske erhvervsliv. Det var et af temaerne for et ministerbesøg på en fynsk it-virksomhed mandag middag.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) besøgte mandag it-virksomheden CalWin A/S i Højby ved Odense. CalWin A/S udvikler it-systemer og apps til blandt andet energi- og forsyningsbranchen.

Hurtigt internet og velfungerende dataforbindelser er afgørende for udviklingen i de danske virksomheder. Og det blev et af temaerne ved dagens virksomhedsbesøg.

- Det betyder utroligt meget at komme rundt og få inspiration. Virksomheden her har brug for, at der er gode tele- og it-forbindelser i Danmark. Og det er godt at få de signaler, og få at vide, hvad det rent faktisk betyder, at der er det, i forhold til at skabe vækst og nye arbejdspladser, siger Lars Christian Lilleholt.

Hurtigere tilbud til kunderne

Landets el- og energiinstallatører kan bruge CalWins apps og it-systemer til at afgive tilbud direkte ude hos kunden via tablets eller smartphones. Eller de kan have fuldstændig styr på, hvor virksomhedens værktøjer befinder sig via stregkoder og trådløs registrering.



- Danmarks digitale infrastruktur er ved at være så veludviklet, at det er synd og skam, hvis man som installatør ikke udnytter de muligheder, det giver. Som vi ser det, er apps og smartphonen lige så vigtige værktøjer for installatøren i det daglige som boremaskinen og tommestokken, siger direktør Carsten Rasmussen fra CalWin A/S.

