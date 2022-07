Fynsk minkavler efter minkrapport: - Hun burde have sagt, hun trak sig

Fredag formiddag stillede fem ministre sig frem på TV for at fortælle deres version af minkforløbet og svare på spørgsmål på baggrund af minkkommissionens rapport, der blev fremlagt i går.

På pressemødet undskyldte Mette Frederiksen direkte til minkavlerne for det forløb, de var blevet udsat for i efteråret 2020. Men den undskyldning giver tidligere minkavler Martin From ikke meget for.

- Nu brænder lokummet under hende, og så kommer undskyldningen. Men det er mere brandslukning, end det er en reel undskyldning, siger Martin From, der er formand for de fynske minkavlere.

Minkkommissionen beskriver i rapporten, at statsminsteren subjektivt ikke var vidende om, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink. Men Martin From har en anden holdning, og derfor håber han, at der kommer en advokatundersøgelse, så statsministerens ansvar kan blive gransket.

- Jeg har ikke tillid til, at hun ikke var vidende om, at det var en ulovlig beslutning. Hun har gerne villet være samlingspunktet for alle beslutninger, men nu skubber hun ansvaret tilbage til sine ministre og embedsmænd. Hun fralægger sig ansvaret, og det er virkelig usmageligt, siger Martin From.

Derfor havde den tidligere minkavler også et klart ønske til statsministeren under pressemødet.

- Jeg synes, hun burde have sagt, at hun ville trække sig. Når man kommer med en instruks, skal man godt nok være sikker på, at det er lovligt. Og det var det ikke, siger Martin From.

Delte meninger om regeringens pressemøde

I Langeskov er der delte meninger om, hvem der har ansvaret, og hvad konsekvenserne skulle have været efter ministrenes pressemøde.

Minkavlerne får sympati, men flere mener også, at statsministeren og hendes medarbejdere gjorde, hvad de kunne i en svær situation. En af dem, der synes det, er sygeplejerske Pia Hvid Nissen.

- Jeg synes ikke, hun kan gøre så meget andet, end det hun gør. Hun havde ikke valg end at stole på sine embedsmænd, da Danmark stod i en meget presset situation. Smitten spredte sig blandt syge og ældre borgere, og vi havde ikke vacciner dengang, siger Pia Hvid Nissen.

Hun bakkes op af Vicki Gemmer Schultz.

- Mennesker begår fejl, og vi stod i en absurd situation, som man i bagklogskabens lys kan analysere på bagefter. Jeg synes, det er rigtigt at gå ud og sige undskyld, så vi kan komme videre, siger sangeren Vicki Gemmer Schultz.

Til gengæld deles Martin Froms holdning af Thor Arendal, som er selvstændig i Langeskov.

- Jeg synes, hun burde gå af. Jeg er af den overbevisning, at hun godt vidste det. Men hvad ville alternativet så være?, spørger Thor Arendal retorisk.

Martin From er ikke den eneste fynske minkavler, som håber, at der i det mindste kommer en advokatundersøgelse til at granske statsministerens ansvar. Hans kollega og tidligere minkavler Jens Jensen håber, at de ansvarlige bliver stillet for en rigsret.