Misbrug: Unge på Ærø får hjælp

Rådgivningen Tuba rykker nu ind på Ærø og tilbyder unge fra familier med misbrugende forældre hjælp.

Det har store konsekvenser at vokse op i en familie med alkohol- eller stofmisbrug. Og konsekvenserne bliver ikke mindre af, at man bor langt fra de store byer, hvor der er flest tilbud om hjælp.

Men nu får unge fra hjem med misbrug på Ærø mulighed for at få hjælp.

Her åbner nemlig en afdeling af Tuba, der tilbyder terapi og rådgivning til unge, der er vokset op med alkohol- eller stofmisbrug i familien.

Regionsleder i Tuba, Henrik Prien, fortæller, at det sker med hjælp fra blandt andre Bikuben Fonden.

Åbning Der er åbningsreception i Markgade 1 i Marstal 5. marts klokken 13.30.

- For os er det vigtigt at være der, hvor de unge er. Og vi ved, der også er unge, der har de her problemer i familien på Ærø, siger Henrik Prien.

Tuba hjælper unge mellem 14 og 35 år, som er vokset op med misbrugende forældre, med at få et gratis tilbud om terapi og rådgivning.

Også i Odense og Svendborg

Tuba har 26 afdelinger fordelt over hele landet. I det fynske er der, udover den nye afdeling på Ærø, også en afdeling i Odense og en i Svendborg.

- Det er en del af vores strategi at være så mange steder som muligt, siger Henrik Prien.

Mellem hver tiende og femte unge er ramt af problmer med misbrugende forældre.

I indslaget herunder kan du møde Elisa Simonsen. Hun har modtaget hjælp af Tuba i Odense.

