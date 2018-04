Misbrugsekspert imod urinprøver: Derfor bør efterskoler ikke teste for hash

Misbrugsekspert Henrik Rindum synes, det er en dårlig idé, at halvdelen af Fyns efterskoler tester eleverne ved mistanke om brug af hash. Man bør enten teste alle eller ingen, mener han.

Det er ikke hensigtsmæssigt, når forstanderne på hver anden fynske efterskole beder eleverne om at aflevere en urinprøve, når eleven mistænkes for at tage euforiserende stoffer.

Det mener misbrugsekspert Henrik Rindum.

- Jeg synes, det er en dårlig idé. Når det bygger på en begrundet mistanke, er det kun de mest marginaliserede, vi typisk får fat i, og det er lige netop dem, der har brug for at være på en efterskole. De er netop kommet for at prøve at bryde deres hashmisbrug. Skolen får ikke fat i alle dem, der ryger i weekenden og kan agere nogenlunde fornuftigt i løbet af ugen.

- Hvis man virkelig vil gøre en indsats burde man screene alle unge på skolen og smide alle ud, der har en positiv urinprøve, hvis det er det, man vil. Men det er som altid i det her samfund de mest marginaliserede, vi smider ud, siger Henrik Rindum.

Allerhelst ser misbrugseksperten dog, at efterskolerne påtager sig ansvaret for at hjælpe unge med stofmisbrug.

Han antager, at et sted mellem fire og syv procent af eleverne enten har prøvet eller fast ryger hash.

- Var det ikke en bedre idé at påtage sig ansvaret for at hjælpe de her unge? Man kunne på efterskolerne lave en aftale med den lokale misbrugshandling og lave en plan med eleverne om, at hvis de gerne vil blive på skolen, skal de også vise, at de gerne vil arbejde med deres problem, siger Henrik Rindum.

Ifølge misbrugseksperten har det ingen forebyggende effekt, at eleverne risikerer at skulle aflevere en urinprøve.

- Det har ingen præventiv effekt. Dem, der kan ryge og ryger hjemme i weekenden, får vi ikke fat i. Hvis efterskolerne ikke vil have, at nogen ryger, skulle de til at screene alle på skolen, mener Henrik Rindum.

En rundringning, som TV 2/Fyn har lavet til de fynske efterskoler, viser, at 22 elever er blevet bortvist på grund af brug af rusmidler inden for det seneste skoleår. I 18 tilfældene har der været tale om euforiserende stoffer som hash.