Missede Folketinget: - Jeg satsede alt

Mens mange af de politikere, der tabte valget, puster ud og tager en slapper oven på valgkampen, er der andre, der forsøger at finde ud af, hvordan de fortsat kan få indflydelse.

Alternativets Stine Bardeleben Helles har ikke pakket valgplakaterne og politikken langt væk, for hun vil have indflydelse. Om hun sidder på borgen eller ej.

Hun viser rundt ved sit barndomshjem. Her er der en måned efter valget nu tid til at reflektere over valgresultatet.

- Jeg er stadigvæk ærgerlig. Jeg har jo satset alt. Jeg har satset min personlige økonomiske formåen. Jeg har sagt mit job op, og jeg har sat alt personlig prestige ind på det her, så jeg er da superærgerlig, siger Stine Bardeleben Helles.

Flere personlige stemmer end flere af de valgte

1.645 personlige stemmer var ikke nok, selvom det var flere stemmer end tre af de fem, der blev valgt ind i Folketinget for Alternativet.

Alternativet fik en mindre tilbagegang på Fyn end på landsplan, men de tre procent af stemmerne i Fyns Storkreds var ikke nok til at give Stine Bardeleben Helles det tillægs mandat, hun havde drømt om.

- Jeg var inde i exitpollen og ude til sidst, så selv på valgaftenen var jeg så tæt på, at det er klart, at der mange følelser i det, fortæller Stine Bardeleben Helles.

Alternativet på Fyn gik tilbage med 1,5 procent, mens partiet på landsplan gik tilbage med 1,8 procent.

Vil have indflydelse

Med de mange personlige stemmer og valgresultatet for Alternativet på Fyn håber Stine Bardeleben Helles, at hun får lov til at spille en rolle i Alternativet.

- Jeg kan håbe på, at det valg, vi har fået på Fyn, gør, at jeg har mulighed for at få noget indflydelse, siger Stine Bardeleben Helles.

- Jeg har meddelt Uffe (Uffe Elbæk, red.), at jeg står til rådighed, og at jeg gerne vil spille ind i det politiske arbejde, der hvor man kan se, at jeg kan gøre en forskel. Så jeg satser da på, at jeg får lov til at spille en rolle i partiets udvikling i de kommende år, fortæller Stine Bardeleben Helles.

Det vigtigste for Stine Bardeleben Helles er at få indflydelse og være med til at skabe det samfund, vi lever i.

- Jeg har tænkt mig at bruge resten af mit liv på at være meget fokuseret på, at gøre en forskel i det danske samfund og være med til at flytte nogle af de dagsordener, som jeg også har løftet politisk, som handler om den bæredygtige omstilling, forklarer Stine Bardeleben Helles.

Valgplakaterne kan genbruges

Selvom det ikke blev til en plads i Folketinget, har Stine Bardeleben Helles ikke pakket valgplakaterne langt væk. Hvis muligheden er der om fire år, er hun klar til en ny valgkamp.

Valgplakaterne ligger i faderens lade og kan nemt tages frem igen.

- Nu ved vi jo ikke, om Mette (Frederiksen, red.) holder to, tre eller fire år, så jeg har da ikke smidt valgplakaterne ud. Når valget kommer, så håber jeg, at ikke er blevet så meget ældre, at valgplakaterne ikke kan genbruges, siger Stine Bardeleben-Helles, der langt fra er færdig med politik.

- Hvis jeg får chancen for at stille op igen, så gør jeg det, fortæller Stine Bardeleben Helles.

De næste år skal bruges på at gøre sig klar til et kommende folketingsvalg.

- Jeg tænker, at de kommende år parallelt med det professionele arbejde, jeg skal i gang med, skal bruges på at overveje, hvordan jeg kan positionere mig til at fortsætte i politik.

Men først venter ferien i huset i Norditalien, der nu er masser af tid til.