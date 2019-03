Beboere får mand fanget: Mand mistænkt for indbrud og brandstiftelse

Natten til onsdag fangede en hundepatrulje en 36-årig mand fra Odense. Han var stukket af fra et indbrud i en parkeret bil og er også mistænkt for at stå bag en ildpåsættelse i Odense.

Det oplyser Fyns Politis vagtchef Thomas Bentsen til TV 2/Fyn.

Anmelderen undrede sig over, at der blev tændt et mærkeligt lys i opgangen. Lidt efter løber manden ud af døren og forsvandt på sin cykel i retning mod Albanigade. Thomas Bentsen, vagtchef ved Fyns Politi

Omkring klokken halv et natten til onsdag ringer en beboer, der bor i en opgang på Nyborgvej, til Fyns Politi. Beboeren kunne se, at en mand gik rundt ude foran bygningen ved siden af. Manden tændte cykellygterne på de parkerede cykler foran bygningen og gik rundt med en del papir i armene.

På et tidspunkt går manden ind i opgangen.

- Anmelderen undrede sig over, at der blev tændt et mærkeligt lys i opgangen. Lidt efter løber manden ud af døren og forsvandt på sin cykel i retning mod Albanigade, fortæller Thomas Bentsen og fortsætter:

- Vi kører ud til stedet med det samme. Men manden er stukket af.

Læs også Hærværk igen-igen: Endnu en boldbane ødelagt

I opgangen finder politiet en masse brændte aviser og reklamer, som er forsøgt at antænde. Opgangen i bygningen er lavet af beton, og det har derfor været svært for manden, at tænde en brand. Men ifølge vagtchefen ved Fyns Politi, så har han da fået lavet en masse røg.

Beboeren, der så det hele fra opgangen ved siden af, beskriver manden som værende af almindelig bygning. Han var iført sort hættetrøje og kørte på en sort herrecykel.

På den igen

Kun en halv time efter brandpåsættelsen på Nyborgvej i Odense får Fyns Politi endnu en opringning fra en beboer. Denne gang er det fra en kvindelig beboer på Benediktsgade i Odense, som ligger meget tæt på Nyborgvej, hvor brandstiftelsen fandt sted.

Vi kører igen ud til stedet med det samme, men han når at stikke af. En hundepatrulje får færten af manden, som både passer på signalementet fra indbruddet i bilen og brandstiftelsen en halv time forinden. Thomas Bentsen, vagtchef ved Fyns Politi

Kvinden var vågnet ved, at der kom nogle mærkelige lyde fra gaden. Hun stod op og kunne se fra sit vindue, at en mandlig person iført hue stod ved en sort Opel Corsa, der var parkeret på vejen.

Manden satte sig til sidst ind i bilen og lyste rundt i den med sin mobiltelefon.

Det får kvinden til at ringe til Fyns Politi.

Hunde fanger manden

- Vi kører igen ud til stedet med det samme, men han når at stikke af. En hundepatrulje får færten af manden, som både passer på signalementet fra indbruddet i bilen og brandstiftelsen en halv time forinden, fortæller vagtchefen til TV 2/Fyn.

Læs også Byger fra morgenstunden – tørt resten af dagen

Manden har en rygsæk på, hvor der ligger nogle ting i, der indikerer, at han netop har brudt ind i en bil og muligvis antændt en brand.

Fyns politi skal nu afgøre, om der er grundlag for at kræve manden varetægtsfængslet for begge forbrydelse natten til tirsdag.